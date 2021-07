Industria 4.0 è anche per i professionisti: mini sconti su pc e stampanti

Se l’investimento riguarda strumenti e dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile, la misura del credito è aumentata al 15 per cento.

Per gli investimenti effettuati nel periodo dal primo gennaio del 2022 e fino al 31 dicembre del 2022, il credito spetta invece nella misura unica del 6 per cento. In entrambe le finestre temporali, è possibile concludere l’investimento entro il 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno l'ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Gli adempimenti

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo (riportabili negli anni successivi), a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

Ad esempio, nel caso di acquisto di un bene a luglio 2021, già da questo momento il credito è utilizzabile. Per i contribuenti che hanno compensi inferiori a 5 milioni di euro, come i professionisti, ad esempio, il credito può essere utilizzato in un’unica quota. I contribuenti che hanno compensi superiori a 5 milioni di euro possono utilizzare in un’unica soluzione solo il credito derivante dall’investimento in beni materiali (non quello relativo ai beni immateriali).

Per fruire legittimamente del credito, oltre ovviamente al rispetto dei requisiti di legge, è necessario conservare, ai fini di eventuali successivi controlli, tutta la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese.