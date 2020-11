Industria 4.0 e i nuovi prodotti spingono i conti della Edilsider L'azienda di Alcamo nel trapanese ha recuperato le perdite causate dal lockdown e punta a chiudere il bilancio 2020 con un aumento del fatturato del 10 per cento rispetto al 2019

Il deposito di materiale della Edilsider di Alcamo nel trapanese

Giuseppe voleva fare l’attore. Era il 1951 e questo ragazzo di Alcamo, in provincia di Trapani, aveva deciso di andarsene a Roma a Cinecittà. L’amore della mamma che non lo voleva lontano da casa e la caparbietà del padre hanno impedito che ciò accadesse.

Non sappiamo se abbiamo perso un premio Oscar, sappiamo che abbiamo guadagnato un imprenditore. Perché Giuseppe Calandrino, con l’aiuto del padre e i capitali di uno zio tornato dall’estero e coinvolto come socio, quasi 70 anni fa ha creato il primo nucleo di quella che oggi è l’Edilsider, un’azienda con 80 addetti tra diretti e indiretti e a 85 anni è ancora, saldamente si direbbe, il presidente della società affiancato dai figli Marcello e Fabio che sono il suo braccio operativo. Marcello, in particolare, è il perno di tutte le iniziative ed è stato il protagonista del rinnovamento aziendale in termini di modello di impresa e di business. Grazie all’integrazione della Edilsider all’interno del consorzio ALsistem di cui è stato presidente tra il 2014 e il 2017 mentre oggi ne è il responsabile marketing: del consorzio fanno parte 11 aziende di cui 10 che coprono il territorio nazionale e una, la ALsistem HK Limited, opera in un mercato certamente interessante che comprende Taiwan, Hong Kong e Macao con un occhio alla Cina.

Una presenza, quella all’interno del consorzio, che ha consentito alla Edilsider di fare il salto di qualità e di entrare a far parte del cerchio dei gammisti, quelle aziende che progettano, brevettano e detengono la proprietà in esclusiva dei suoi sistemi per serramenti. Nel 2019 la Edilsider ha fatturato 15,1 milioni e quest’anno punta a chiudere ancora in crescita nonostante il lockdown causato dalla pandemia: «Subito dopo il lockdown - dice Marcello - eravamo a -35% rispetto all’anno scorso, ora siamo a -7% ma prevediamo di crescere e di chiudere addirittura il 2020 a +10 per cento». Il tutto grazie ai benefici derivanti dalla vendita di beni strumentali il cui acquisto è stato accelerato dagli incentivi messi in campo su questo fronte . Misure di cui ha beneficiato la stessa Edilsider che ha acquistato nuovi macchinari. Intanto è stata avviata la produzione di due nuove linee. Una è Tessuto, da un’idea di Fabio che se ne occupa, con la produzione di pannelli in metallo praticamente disegnati anche secondo le indicazioni del cliente. L’altra è Cielo «una linea di serramenti minimali tutto vetro in alluminio» spiegano dalla Edilsider.

Nel bilancio di quest’anno non vi sono ancora, ovviamente, i benefici derivanti dall’avvio degli incentivi dell’Ecobonus e gli altri: «La situazione è complessa per il momento - spiega Marcello - e in particolare per la condizione di molti immobili: molti edifici presentano problemi anche per piccoli abusi da sanare. I benefici arriveranno sicuramente se, come sembra, allungheranno i tempi portando la scadenza degli incentivi al 2023. Vedremo». Nel frattempo l’azienda si sta attrezzando per non perdere queste opportunità e in particolare con un servizio di consulenza: «Vogliamo mettere i nostri clienti, i serramentisti, in condizione di lavorare utilizzando bene gli incentivi dello Stato - spiega Marcello -. I serramentisti sono artigiani e non possono certo dedicarsi alla burocrazia e alle pratiche per ottenere gli incentivi. Noi li aiutiamo fornendo così un servizio sia a loro che al cliente finale».