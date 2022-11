Industria, le aziende energetiche guidano la classifica del fatturato

Campioni di utili

Enel ed Eni si confermano anche i campioni di utili 2021 con rispettivamente 5,8 e 3,1 miliardi di euro. Seguiti da Edizione (1,6), Poste Italiane (1,5) e Snam (1,4). Mentre al primo posto per le perdite si trova Telecom con 8,7 miliardi, ovvero il 57,2% del fatturato, risultato che sconta gli effetti della svalutazione dell’avviamento domestico per 4,1 miliardi di euro e dello stralcio, pari a 3,8 miliardi, delle attività per imposte anticipate. Seguono Saipem con 2,5 miliardi e FCA Italy con 1,5, penalizzata dalla crisi dei semiconduttori.

In generale, confermano da Mediobanca, i risultati registrano il balzo post-pandemico, l’incremento delle materie prime e i maggiori volumi di gas venduti. A ricordare che i rincari energetici sono iniziati nel 2021.

Nel 2022 continua la crescita

Questa tendenza non sembra essersi raffreddata nei primi nove mesi del 2022, anzi. Le prime due aziende per fatturato, Enel ed Eni, già a fine settembre dichiaravano ricavi superiori a 100 miliardi di euro (rispettivamente 108 e 101) con una crescita dell’84% e del 103% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il balzo è ancora maggiore per Edison (+233%), A2A (+145% nel primo semestre) ed Hera (+114%, sempre sul semestre): tutte nel comparto energetico. Gli incrementi 2022, in misura minore, interessano anche le altre grandi aziende, con Leonardo a +3,6%, Prysmian a +32%, Ferrovie dello Stato a +16,5%.

Non viene registrato ancora lo shock energetico: «Molte imprese stanno diversificando il business e risolvendo i problemi legati alle catene di fornitura. Parliamo di aziende molto internazionalizzate. E quindi in grado di reagire in modo repentino ai cambiamenti di scenario», commentano dall’Area Studi Mediobanca.

Banche e assicurazioni

Per quanto riguarda le altre classifiche 2021 stilate dallo studio, Poste Italiane si conferma al primo posto per numero di dipendenti (121.423, di cui il 53% donne). Intesa Sanpaolo con 1.059,5 miliardi di totale attivo tangibile (+6,5% rispetto al 2020) guida la classifica delle banche davanti a UniCredit (914,5 miliardi: -1,6%) e Cdp – Cassa Depositi e Prestiti (412,9 miliardi: +0,6%). Generali con 74,3 miliardi di premi lordi è la prima assicurazione, seguita da Poste Vita e Unipol.