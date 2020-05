Industria della bici in crescita: nel 2020 si venderanno 400mila pezzi in più

L’assalto ai negozi

Molti negozi sono già senza bici. «Dal 5 maggio è in corso un assalto a Fort Apache – scherza Paolo Olmo, titolare di Olmo La Biciclissima, negozio di Genova aperto nel 1939, anno in cui è nato lo storico marchio di biciclette Olmo –. Il primo sabato i clienti ci hanno svuotato i locali nella fascia di prodotto medio-bassa. Tanti – continua Olmo – stanno chiedendo informazioni nelle fasce medio-alta e alta, comprese le bici a pedalata assistita. Tutti hanno in testa l’incentivo, anche se al momento non è chiaro come verrà gestito».

Incentivi tra dubbi e certezze

L’indicazione, per i rivenditori, è di emettere una fattura per ogni bicicletta venduta, avvisando i consumatori il bonus spetta a maggiorenni residenti in capoluoghi di regione o provincia o nelle città metropolitane o nei comuni con oltre 50mila abitanti. Per gli acquisti dal 4 maggio al 31 dicembre 202o spetta il 60% della spesa sostenuta, con un massimo di 500 euro.

L’erogazione avverrà attraverso una piattaforma che è in corso di preparazione da parte del ministero dell’Ambiente e accessibile solo con l’identità digitale Spid. Inizialmente servirà solo per farsi rimborsare la spesa (allegandone la documentazione stabilita da un prossimo Dm). In seguito potrà erogare un buono spendibile nei negozi.

Scorte già esaurite

«La fase 2 ha fatto esplodere il mercato in maniera esagerata. Oggi su molti prodotti c’è già un problema di scorte esaurite», conclude Olmo. I problemi di approvvigionamento non riguardano solo i marchi italiani. Nelle scorse settimane i brand stranieri di importazione hanno dirottato le scorte verso i paesi che non si sono fermati o che hanno riaperto prima, come Olanda, Belgio e Germania.

Scalzotto (Bianchi): «Gli italiani hanno voglia di fare sport»

La ripresa che si registra in queste settimane è in linea con il trend pre-lockdown. «La cosa che sorprende di più in questo momento – spiega Fabrizio Scalzotto, ceo di Bianchi – è la composizione della domanda, che a differenza delle attese non si sta concentrando solo sulle e-bike, ma anche sulle bici muscolari da corsa e mountain bike. C’è la necessità di muoversi in città, ma anche la voglia di fare sport».