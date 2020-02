Industria, Brexit e dazi frenano fusioni e acquisizioni

L’interesse di operatori esteri nei confronti di asset del Nordest ha condotto al passaggio in mani straniere di 31 società (su 90). La Francia è stato il Paese più attivo, con 9 acquisizioni, principalmente a opera di istituzioni finanziarie. L’operazione più rilevante in termini di dimensione è stata l’acquisizione del 100% della padovana M.T.A. (settore del condizionamento e della refrigerazione industriale), da parte del fondo di private equity Chequers Capital. Gli Stati Uniti hanno annunciato cinque transazioni, fra le quali l’acquisizione della vicentina Forgital da parte del fondo di private equity The Carlyle Group. Forgital, specializzata nella produzione di anelli forgiati e laminati di acciaio, alluminio e titanio di grandi dimensioni, è stata interamente acquisita per un valore di circa 1 miliardo. Il settore dove si sono registrate più operazioni è il Consumer, protagonista con 32 operazioni (di cui 14 ad opera di investitori strategici e 18 di investitori finanziari) principalmente nei comparti food&beverage (13), abbigliamento (5) e cosmetica (4). Fra le operazioni più rilevanti, l’acquisizione di Waycap, società di Venezia specializzata in accessori moda acquisita dal fondo Wise Equity, l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Moorer, società di abbigliamento di lusso basata a Verona, ad opera della società di investimento Borletti Group e infine l’acquisizione della friulana L&S Lighting, nel settore dell’illuminazione, da parte del fondo italiano di private equity Clessidra.

Molte operazioni sono nate per aumentare la penetrazione in mercati già presidiati, o per estendere la gamma prodotti: è il caso dell’acquisizione del Caseificio Tonon da parte della trevigiana Latteria Montello (NonnoNanni).

Il Triveneto vanta otto operazioni dove il fatturato delle società acquisite è stato superiore a 100 milioni di euro: oltre alle già menzionate Forgital e Evraz Palini & Bertoli, un’altra rilevante transazione è stata l’acquisizione da parte di NB Renaissance Partners della quota di controllo di Rino Mastrotto Group, società basata a Vicenza, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di pelli. Da citare, inoltre, l’acquisizione della vicentina Marelli Motori, specializzata nella produzione di motori e generatori elettrici, da parte di Langley Holdings, società ingegneristica internazionale, e l’acquisizione della padovana Elettroveneta ad opera di Sonepar Italia, entrambe operanti nella distribuzione di materiale elettrico.

Nuovi interlocutori si sono affacciati sul mercato del M&A, tra questi i club deal, gruppi di investitori che operano congiuntamente. Quello promosso da Orienta Partners si è aggiudicato, insieme ad Indigo Capital France, la trevisana Virosac, leader in Italia nella produzione di sacchi biodegradabili per rifiuti domestici e professionali.

Il NordEst che compra in Italia

Le acquisizioni in Italia ad opera di acquirenti basati nel Nord Est sono state 25, di cui 19 ad opera di società basate in Veneto, 3 in Friuli Venezia Giulia e 3 in Trentino Alto Adige.