Industria ceramica: 34 europarlamentari chiedono la compensazione dei costi ETS

Il settore ceramico, stante l’attuale versione delle linee guida della Commissione europea, non può accedere ai recuperi economici che permetterebbero alle imprese di procedere con la parziale elettrificazione dei propri processi produttivi e quindi alla transizione green auspicata dalla stessa Commissione europea.

Gli europarlamentari firmatari della lettera hanno espresso preoccupazione per il futuro del settore ceramico, composto da pmi innovative che garantiscono più di 200mila posti di lavoro diretti in tutta Europa. L’industria ceramica sta infatti soffrendo il forte aumento dei prezzi dell’elettricità. La crisi energetica non solo sta minando la competitività dell’industria ceramica rispetto ai produttori extra-Ue, ma rischia inoltre di fermare il progresso del settore nel più ampio percorso di decarbonizzazione, intrapreso da anni.

La richiesta degli europarlamentari

Gli europarlamentari firmatari chiedono quindi che, alla luce dei radicali mutamenti intervenuti sui mercati energetici, vengano modificate al più presto le Linee Guida (basate su dati non più rappresentativi) in modo che anche le imprese ceramiche possano ricevere le parziali compensazioni dei costi indiretti dell’ETS sostenuti e non siano spinte alla rifocalizzazione delle produzioni.

«La Commissione – ha dichiarato Elisabetta Gualmini - non deve penalizzare chi investe in tecnologie per la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili, considerate cruciali per affrontare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra. Bisogna garantire che la transizione ecologica avvenga in modo equilibrato ed equo per tutti i settori: le istituzioni devono lavorare insieme alle piccole e medie imprese, in particolare alle più innovative, senza creare competizione sleale o distorcere il mercato. Solo così sarà possibile arrivare a un'economia a zero emissioni entro il 2050».

