Industria delle conserve senza manodopera: «Va a vuoto il 30% delle ricerche di stagionali»

La campagna del pomodoro quest’anno è andata a regime in anticipo (prima le gelate e poi il caldo intenso hanno comportato la contemporanea maturazione nelle aree precoci del Casertano e in quelle solitamente tardive del Foggiano) e ora si scontra con una forte carenza di manodopera. In parte nei campi, ma soprattutto nel settore dell’autotrasporto e nell’industria di trasformazione, la ricerca disperata di personale, con e senza specializzazioni, troppo spesso rivelatasi infruttuosa, sta caratterizzando la campagna 2021.

Stime difficili

«Quanti lavoratori mancano? – si domanda Giovanni De Angelis, direttore generale di Anicav, l’associazione di categoria di Confindustria – La stima oggi è difficile. Posso affermare che ogni anno le imprese sono tenute a riassumere i dipendenti stagionali dell’anno precedente. Così è avvenuto. Ma quest’anno, per la prima volta, tra il 25 e il 30% delle persone contattate non ha accettato l’invito. Cerchiamo di correre ai ripari».

Allarme rosso

Le preoccupazioni per una campagna “critica” in pochi giorni si sono trasformate in allarme rosso, tanto che l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania ieri ha presieduto una riunione sul tema. «È emerso che il prodotto di 1.200 ettari di terreno coltivati a pomodoro da industria, pari al 20% del totale in Campania, è ormai marcito – dice Caputo –. Il 60% è stato raccolto e lavorato mentre resta da raccogliere il 20% rimanente e inviarlo a trasformazione. Faremo di tutto perché non venga perso anche questo. Valuteremo anche forme di ristoro ma chiediamo documentazione trasparente dei danni subiti».

L’anello debole

Ma intanto si procede molto a rilento. L’anello più debole della catena è rappresentato dall’autotrasporto. «Mancano gli autisti e quindi i camion che prelevino i cassoni di pomodoro dai campi e li consegnino alle imprese di trasformazione – dice il direttore di Anicav – il frutto è maturo e non c’è tempo, va raccolto, prelevato dalle aziende agricole, trasportato presso l’industria che lo trasforma in conserva vegetale. Tutto ciò deve avvenire in 24 ore al massimo, altrimenti marcisce». «Non raccogliamo se non ci sono i camion pronti – dice sul fronte opposto Paolo Ruggiero, alla guida della coop agricola Danicoop – in Puglia abbiamo gli operai fermi, mentre se tutto filasse liscio potremmo aumentare l’organico del 100%. Ma chissà se riusciremmo a trovare operai disponibili». «Si sta verificando – ribadisce De Angelis – che dei dieci camion richiesti ne partano solo sette, perché non si riesce a trovare gli autisti».

La proposta

Non nasconde la polemica la proposta di Coldiretti Campania: «Se il problema è quello del trasporto – dice il dg campano Salvatore Loffreda – siamo pronti a offrire i nostri trattori per trasportare il pomodoro e consegnarlo all’industria. In questo modo almeno risolveremmo l’emergenza di questi giorni». Proposta che rivela il dubbio di Coldiretti che si stiano innescando speculazioni, allo scopo di abbassare il prezzo del pomodoro, sebbene questo sia stato concordato tra parte agricola e parte industriale.