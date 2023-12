«Industria cosmetica fondamentale nell’impegno per la sostenibilità»

Le aziende del settore cosmetico e personal care che limitino le proprie strategie di sostenibilità a piani di riduzione delle emissioni di gas climalteranti perdono un’importante opportunità. È importante avere una visione olistica per fare progressi concreti e salvaguardare sia il futuro dei business che il pianeta.

Che impatto avranno sulle aziende cosmetiche i provvedimenti della Commissione Europea sulle microplastiche? Saranno facilmente realizzabili? Come dovranno muoversi le aziende?

Le normative recenti introdotte dall’Unione Europea - entrate in vigore il 17 ottobre 2023, che includono il divieto di glitter sfusi e microsfere a base di plastica nei cosmetici - rappresentano le misure iniziali di un piano più ampio per ridurre l’inquinamento da microplastiche del 30% entro il 2030 e danno la misura dell’impegno dell’unione nella lotta contro l’inquinamento da microplastiche. Il ban immediato di queste microplastiche dannose è legato altresì alla pronta disponibilità di materiali alternativi. Le microsfere sono già vietate nei cosmetici negli Stati Uniti dal 2015 e in Francia dal 2018. Non si tratta quindi di un inedito per le aziende cosmetiche; sul mercato sono già disponibili diverse soluzioni per sostituirle. Al contrario, il ban nei confronti dei glitter sfusi avrà probabilmente un impatto maggiore poiché si tratta di uno dei primi atti normativi su questo tipo di prodotto. Brand che da tempo si impegnano nella direzione della sostenibilità utilizzano fluoro flogopite sintetico e borosilicati colorati per imitare l’aspetto dei glitter, mentre soluzioni naturali come sale, gusci di noci o caffè macinato possono svolgere il ruolo di esfolianti.

