Industria: Csc stima +26,4% produzione terzo trimestre ma con aumento contagi si naviga a vista

Recupero meno forte nei servizi

A fronte del robusto incremento di attività nel manifatturiero, il recupero nei servizi risulta meno forte, stando agli indicatori qualitativi. Per quanto riguarda i servizi, l'analisi del CsC punta il dito soprattutto sulla crisi del turismo che incide per più del 10% del Pil (incluso l'indotto). Sul turismo ha pesato, e continuerà a farlo, la forte diminuzione delle presenze straniere in Italia (circa 2/3 in meno rispetto all'estate 2019); inoltre sono significativi gli effetti di comportamenti più prudenti delle famiglie, meno disposte a sostenere spese non essenziali, come dimostra anche il forte aumento della propensione al risparmio, salita al 18,6% del reddito disponibile nel secondo trimestre. Questa dinamica è comune a tutti i principali paesi europei. In questo contesto, nelle ultime settimane si è assistito a un peggioramento della crisi sanitaria. «Benché la situazione in Italia sia ancora sotto controllo - prosegue l'analisi del CsC - la crescente incertezza su tempi e modi di uscita dall'emergenza sanitaria allontana la ripresa, anche nell'industria, perché frena consumi e investimenti, mentre le esportazioni nei prossimi mesi rischiano di subire pesanti contraccolpi dalle chiusure che sono preannunciate negli altri paesi. In attesa di una cura efficace contro il Covid-19, famiglie e imprese sono costrette a navigare a vista».