Industria debole a Piazza Affari. Focus dei broker sugli scenari di M&A per Iveco

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Iveco Group penalizzata a Piazza Affari in linea con l'andamento del settore industriale, tutto in coda al listino. Il titolo perde quota in area 7,02 euro, ma in fondo ci sono tutti i titoli del comparto industrial e dell'automotive, come Stellantis, Prysmian, Interpump Group, Leonardo - Finmeccanica e Cnh Industrial. E proprio su Iveco, intanto, Equita (che ha un giudizio "buy" con target price a 12,5 euro) prende spunto da un deal in Asia per tornare sul tema M&A: le giapponesi Mitsubishi Fuso Truck Bus (controllata all`89% da Daimler Truck) e Hino (controllata al 50% da Toyota) hanno infatti annunciato una fusione tra pari da finalizzare entro il 2024 con l`obiettivo di lavorare congiuntamente allo sviluppo di veicoli a idrogeno, a guida autonoma ed elettrici.

«Entrambi i player hanno volumi superiori a 100mila unità - notano gli analisti - Hino circa 150mila unità annue di cui oltre il 70% in Asia, Fuso stimiamo la maggioranza delle oltre 150mila unità vendute in Asia da Daimler, dimensioni non lontane da quelle di Iveco che nel 2022 ha venduto oltre 170mila veicoli».

Equita: «M&A per condividere capex in transizione tech»

«Sebbene il deal riguardi player operanti prevalentemente in una geografia dove Iveco è assente, dimostra la necessità di aggregazioni per condividere i capex necessari per la transizione tecnologica». Equita resta dell'idea che Iveco possa fare il salto di qualità tramite aggregazioni (la stessa società è alla ricerca di soluzioni per aumentare la scala nei veicoli pesanti), accelerando il piano di rilancio e riducendo il gap nei confronti dei principali concorrenti.

Il Memorandum of understanding con Hyundai «riteniamo vada in questa direzione. Per quanto riguarda possibili ricadute sul business di Iveco, sappiamo che da oltre 15 anni FPT Industrial (la divisione che produce motori, trasmissioni e assali) fornisce motori a Mitsubishi Fuso. Non c`è però disclosure sull`entità di fatturato generato. Pur non prevedendo cambiamenti nel breve termine, dato che il contratto è stato esteso fino al 2030, non escludiamo che nel lungo termine ci possano essere modifiche agli accordi», concludono da Equita.