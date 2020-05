Industria e infrastrutture: ripartire dal risparmio privato

Una possibilità, su cui mi sono soffermato qualche settimana fa, sarebbe l'emissione fuori mercato di titoli di Stato a breve-media scadenza riservati agli investitori al dettaglio (retail) opportunamente bilanciati in termini di rischio-rendimento e di liquidità.

Cosa fare per intercettare i risparmiatori

In parallelo, al fine di intercettare una più ampia platea di risparmiatori, si potrebbe pensare anche a proposte d'investimento capaci di creare una connessione più immediata tra l'impegno finanziario richiesto all'investitore e iniziative mirate di sviluppo economico e politica industriale sotto l'egida dello Stato.

In altri termini, a differenza di quanto accade con la sottoscrizione di obbligazioni governative o con il pagamento delle tasse, i cittadini potrebbero decidere autonomamente in quale progetto industriale o infrastrutturale investire sulla base delle loro preferenze individuali.

La formula standard per questa tipologia d'investimento è l'acquisto di azioni (equity), ossia quote di partecipazione al capitale di rischio di un progetto da selezionare secondo criteri di necessità e strategicità per il paese.

Il «supporto» della Costituzione



Sul piano giuridico, una simile iniziativa godrebbe del supporto più autorevole del nostro ordinamento. L'articolo 47 della Costituzione, dopo aver sancito il principio della tutela del risparmio, al secondo comma stabilisce infatti che la Repubblica «favorisce l'accesso del risparmio popolare […] al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».

Seppur concepito in un momento storico ormai lontano, il dispositivo costituzionale rimane perfettamente attuale. Nel redigerlo il Costituente aveva infatti contemperato la salvaguardia e la compenetrazione di due beni di primario interesse: il risparmio dei cittadini e la capitalizzazione dei grandi complessi produttivi che avrebbero dovuto guidare la ripresa economica post-bellica.

Nel “dopo-guerra” pandemico che vive oggi, l'Italia può dunque ispirarsi a questi precetti costituzionali per ricreare un legame diretto tra i risparmi delle famiglie e l'attività produttiva e imprenditoriale.

Chiaramente, rispetto a 70 anni fa, bisognerà tener conto dei mutamenti intervenuti nel tessuto socio-economico domestico e nel contesto internazionale per individuare settori e infrastrutture prioritari per il paese, restando al contempo fedeli all'imperativo costituzionale di tutela del “risparmio popolare”.

Le protezioni necessarie per i piccoli risparmiatori



Quest'ultima espressione allude evidentemente al piccolo risparmiatore, non necessariamente dotato di competenze specifiche in ambito finanziario e anche per questo meritevole di adeguata protezione. Per tale motivo, la mobilitazione delle risorse finanziarie dei privati dovrebbe avvenire in un ambiente a rischio controllato, prevedendo la partecipazione degli investitori meno esperti anche con modalità più sicure (come le azioni postergate nelle perdite) o più redditizie (quali le azioni privilegiate che, a fronte di limitazioni nell'esercizio del diritto di voto, godono di benefici economici minimi e garantiti) rispetto a quelle delle azioni ordinarie.

Alle partecipazioni azionarie si potrebbero peraltro affiancare strumenti ibridi di capitalizzazione assistiti da garanzie statali opportunamente calibrate. In analogia a quanto fatto col decreto-liquidità di aprile, la garanzia pubblica potrebbe cioè coprire una quota variabile dell'investimento inversamente collegata alla reddittività offerta: maggiore è la garanzia minore è il rendimento e viceversa.

Un’opportunità dai titoli Abs



In prospettiva si potrebbe ipotizzare la costituzione di apposite società-veicolo che emettano titoli c.d. Asset-Backed (Abs) con l'obiettivo di convogliare risorse liquide verso i settori strategici dell'industria nazionale o verso specifiche progettualità.

Gli Abs rappresentano infatti uno strumento di raccolta particolarmente flessibile: attraverso la ripartizione in più tranches, nell'ambito della stessa emissione è possibile offrire titoli differenziati in termini di rischio, durata e redditività.

Anche la garanzia statale può essere modulata distintamente tra le varie tranches in relazione all'avversione al rischio dei potenziali investitori. I titoli delle tranches più sicure – anche grazie alla protezione totale o quasi dello Stato – godrebbero di uno status analogo a quello di un'obbligazione, seguiti da quelli delle tranches intermedie (garantiti ad esempio al 50% dallo Stato), per finire con i titoli delle tranches più esposte al rischio di perdita, con un'incidenza minima o nulla della garanzia pubblica e de facto assimilabili a investimenti azionari.

Una quota della tranche più rischiosa di queste emissioni potrebbe addirittura essere riservata al settore pubblico o agli investitori istituzionali, in modo da creare un buffer minimo per l'assorbimento delle eventuali perdite prima di andare a colpire i risparmiatori al dettaglio.