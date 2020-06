Industria elettronica, da gennaio -42% per fatturato e ordini Il presidente Busetto sollecita all’Esecutivo proposte concrete per accelerare e potenziare i principali strumenti del Piano Transizione 4.0 per sbloccare gli investimenti di Laura Cavestri

Un tonfo su mese e sul trimestre, che porta a u pressing per misure urgenti sulla transizione 4.0 e tempi chiari per la loro applicazione.

Ad aprile 2020, nel confronto con lo stesso mese del 2019, l’industria elettrotecnica ed elettronica ha registrato una variazione negativa del fatturato totale del 42,6% (-46,9% la corrispondente variazione nella media del manifatturiero nazionale). Nella media del periodo gennaio-aprile 2020, nel confronto su base annua, lo stesso comparto nazionale ha registrato un calo cumulato del fatturato totale del 19,8% (-17,7% la corrispondente variazione nella media del manifatturiero nazionale).

Guardando all’evoluzione del portafoglio ordini, sempre ad aprile 2020 sullo stesso mese del 2019, la variazione negativa dell’ordinato totale è stata del 42,1%, mentre nel quadrimestre gennaio-aprile 2020/2019, la flessione cumulata è stata del 19,5 per cento.

«Il dato di aprile riflette pienamente gli effetti dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di contenimento sull'attività aziendale. In questo quadro, la caduta della domanda rivolta alle imprese industriali ha determinato un calo senza precedenti degli indicatori – ha commentato Giuliano Busetto, presidente di Anie –. Il contesto macroeconomico è scosso da una crisi di cui è difficile prevedere intensità e durata ma siamo convinti che la strada da seguire per accelerare la ripresa e il rilancio del nostro sistema produttivo è quella che porta verso l’innovazione tecnologica. Fin dall’inizio dell’emergenza ci siamo impegnati non solo per sensibilizzare i nostri interlocutori istituzionali su questo tema ma abbiamo formulato proposte concrete per accelerare e potenziare i principali strumenti del Piano Transizione 4.0, tenendo conto anche dei primi 5 mesi del 2020 dove l’effetto del Covid-19 ha di fatto bloccato gli investimenti ipotizzati».