Industria energivora: «Interventi o a gennaio, non sappiamo se riapriremo»

Il caos energia riunisce a Torbole Casaglia l’industria energivora. «I settori manifatturieri italiani si trovano a fronteggiare un drammatico aumento dei costi delle commodity energetiche, che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese». Una situazione che comporta per la manifattura italiana un drastico incremento dei costi per la fornitura di energia, che impatta principalmente sui settori ad alta intensità energetica: le industrie dell'acciaio, della carta, del cemento, della ceramica, della chimica, delle fonderie e del vetro e della calce sono nella concreta impossibilità di proseguire con le attività produttive». È questo il grido d’allarme delle industrie energivore lanciato in occasione di una conferenza stampa svoltasi presso Fonderia di Torbole, in provincia di Brescia.

"Crisi dei prezzi non era inattesa, ora costruire nuova energia"

Dalle fonderie alla ceramica

Il fronte imprenditoriale è stato rappresentato da Fabio Zanardi ed Enrico Frigerio (rispettivamente presidente e vicepresidente di Assofond), Roberto Vavassori (vicepresidente di Anfia), Michele Bianchi (comitato presidenza di Assocarta) e Franco Gussalli Beretta (presidente di Confindustria Brescia), cui si sono aggiunti in collegamento Giovanni Savorani (presidente di Confindustria Ceramica), Roberto Pierucci (comitato presidenza di Assovetro) e Davide Garofalo (consigliere di Assomet). Il mondo della politica e delle istituzioni ha visto invece la presenza del leader leghista Matteo Salvini e degli assessori allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, e (in collegamento) di Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla. «Le imprese dei settori energivori hanno un ruolo chiave nel tessuto industriale italiano - sottolineano da Assofond - generano 88 miliardi l'anno di valore aggiunto, con una forte vocazione all'export che vale circa il 55% del loro fatturato, e sostengono 350.000 posti di lavoro diretti, numero che raddoppia a 700.000 persone calcolando anche l'indotto. La prospettiva per queste imprese è di non riuscire più a garantire ai clienti semilavorati e prodotti e aprire per un gran numero di lavoratori la prospettiva della cassa integrazione. Un rischio ulteriore è che rallenti e fermi l'economia circolare: molti dei settori energy intensive sono, infatti, anche riciclatori di rifiuti e di materie prime secondarie».

La politica

Le richieste del mondo delle imprese sono nell’agenda della politica. «Entro la settimana arriveranno delle proposte al governo per uscire da questa emergenza nazionale» ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini da Torbole Casaglia (Brescia) dove ha incontrato imprenditori preoccupati dalla crisi energetica e dalle conseguenti ripercussioni sul lavoro. «Ho condiviso con il presidente Draghi che il pericolo di un inverno al freddo e al buio possa diventare una bomba sociale. Concretezza e rapidità: totale impegno della Lega per intervenire il prima possibile per abbassare i costi e detassare le bollette». «Ho sentito stamattina - ha aggiunto Salvini - il ministro Cingolani, che ci sta lavorando. L’avevo sentito prima di Natale ed entro due o tre giorni arrivano delle proposte. Ho sentito Descalzi ieri, e Starace di Enel al quale mi permetto, da liberista quale sono, di ricordare che il profitto in un momento come questo va deciso e condiviso, perché ci sono alcune fonti energetiche, penso all’idroelettrico e alle rinnovabili che stanno facendo margini extra che poi paga il manifatturiero»