Rallenta l’industria: a gennaio produzione -0,7% su mese, +1,4% su anno

La grande incognita riguarda però la tenuta dei consumi, con le risorse delle famiglie assorbite in misura crescente dal combinato disposto di inflazione e risalita dei tassi di interesse. L’impennata dei mutui e gli esborsi aggiuntivi per le bollette stanno infatti erodendo le capacità di spesa, come è evidente osservando le vendite al dettaglio. Se i valori continuano a crescere (per l’effetto prezzi), i volumi sono invece in difficoltà. È presto per dire se l’inversione di rotta di gennaio da questo punto di vista sia duratura, quello che è certo è che i volumi di spesa alimentare sono inferiori di quasi quattro punti rispetto a quanto accadeva 12 mesi prima: il taglio degli acquisti è evidente.

Riparte la Germania

Altrove in Europa i risultati sono in ordine sparso. In Germania sono i settori energivori (+6,8%) a trainare verso l’alto la produzione industriale di gennaio, che pur restando ancora cinque punti al di sotto dei livelli pre-Covid, è aumentata oltre le attese del 3,5% rispetto al mese precedente.

In Francia c’è invece un calo dell’1,8% rispetto al mese precedente, freno provocato in particolare da auto e farmaceutica.