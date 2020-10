Industria, Istat: ad agosto fatturato a +5,9%, -3,8% tendenziale L'incremento del fatturato è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie, ad eccezione dell'energia. Aumento congiunturale anche per gli ordinativi: +15,1%

(Konstantin Z - stock.adobe.com)

L'incremento del fatturato è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie, ad eccezione dell'energia. Aumento congiunturale anche per gli ordinativi: +15,1%

Ad agosto l'Istat stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti del 5,9%, proseguendo la dinamica positiva che si registra dallo scorso maggio. Lo comunica l’Istat. Nella media del trimestre giugno-agosto l'indice complessivo è cresciuto del 35,9% rispetto ai tre mesi precedenti. Anche gli ordinativi, afferma l'Istat, registrano ad agosto un incremento congiunturale, più ampio di quello del fatturato (+15,1%); nella media degli ultimi tre mesi hanno segnato un balzo del 47,3% rispetto ai tre mesi precedenti.

Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente il fatturato ha segnato un calo del 3,8%, con cali del 2,2% sul mercato interno e del 7,0% su quello estero, mentre gli ordinativi segnano un +6,1%, con incrementi su entrambi i mercati (+6,8% quello interno e +5,3% quello estero).

Aumento in tutti settori, esclusa l’energia

Ad agosto, afferma l'Istat, prosegue “per il quarto mese consecutivo, la crescita congiunturale del fatturato dell'industria, sia sul mercato interno sia su quello estero. L'incremento è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie, ad eccezione di quello dell'energia. Anche al netto della componente di prezzo, il settore manifatturiero evidenzia una crescita congiunturale sia su base mensile sia su base trimestrale”. Per quanto riguarda il fatturato e i raggruppamenti principali di industrie, ad agosto gli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali del 9,8% per i beni di consumo, del 7,7% per i beni intermedi e dello 0,9% per i beni strumentali; l'energia è l'unico raggruppamento a registrare una diminuzione (-1,8%).

Ordinativi, aumentano pc ed elettronica

Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore dei mobili e delle altre industrie manifatturiere registra la crescita tendenziale più marcata (+16,9%), seguito dal comparto delle apparecchiature elettriche e non (+7,1%), mentre l'industria farmaceutica e le raffinerie mostrano i cali maggiori (-7,6% e -29,2% rispettivamente). Pr quanto riguarda gli ordinativi la maggiore crescita tendenziale si registra nel settore dei computer e dell'elettronica (+24,2%) e per i mezzi di trasporto (+22,9%), mentre i risultati peggiori si rilevano nell'industria chimica (-4,5%) e in quella farmaceutica (-8,9%).