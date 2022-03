Industria del legno senza materia prima: «Serve il blocco dell’export dalla Ue»

Paradossi italiani: un patrimonio sottoutilizzato

È uno dei grandi paradossi del nostro Paese, coperto da oltre 11 milioni di ettari di bosco (il 38% della superficie nazionale), che vanta una delle più importanti industrie globali della trasformazione del legno per l’edilizia e per l’arredo (si pensi all’importanza del design made in Italy) ma che, per rifornire questa industria è costretto a importare l’80% della materia prima che lavora.Molti passi avanti sono stati fatti, ad esempio con la stesura del Testo unico forestale del 2018, ora in attesa di una serie di decreti attuativi, finalizzati a uniformare e semplificare le regole sul territorio nazionale e porre le basi per creare una vera e propria economia del bosco.

Le principali criticità su cui è necessario intervenire sono due, spiega Giorgio Vacchiano, ricercatore in Gestione e pianificazione forestale all’Università degli studi di Milano: la frammentazione della proprietà (per il 66% privata), che rende poco conveniente la gestione degli appezzamenti boschivi, e la mancanza dell’industria di prima lavorazione. «Dobbiamo considerare i boschi come una filiera industriale startegica, investendo nella prima lavorazione, nella formazione delle professionalità e nelle tecnologie - dice Vacchiano -. Mentre per superare la frammentazione delle proprietà si potrebbero creare delle associazioni o consorzi per mettere insieme i tanti piccoli proprietari. Programmare la gestione di un bosco porta molti vantaggi sul territorio: salvaguarda il territorio stesso e crea valore per le comunità».

«L’Italia ha uno dei patrimoni boschivi più importanti d’Europa, per qualità e quantità», afferma Gian Paolo Potsios, managing partner per la branch europea della società statunitense di gestione Timberland Investment Resources, che gestisce circa 2 miliardi di dollari, equivalenti a quasi un milione di ettari di bosco, per la gran parte negli Usa. «Purtroppo, tolte le dovute eccezioni, per lo più nel Nord Italia, è un patrimonio negletto, gestito in modo confuso e con troppi intermediari, che imbavagliano il settore, rendendo difficile e poco appetibile valorizzare questa risorsa», spiega Potsios. Quella che per il Paese potrebbe essere una vera e propria ricchezza (che genera Pil, sviluppo economico e sociale delle comunità, occupazione e tutela del territorio), finisce per essere un comparto in perenne deficit: «Pensi alle risorse che lo Stato utilizza per pagare corpi forestali sottoutilizzati, per non parlare dello spegnimento degli incendi o della risposta alle tante emergenze dovute al dissesto idreogeologico che una buona gestione dei boschi potrebbe evitare», aggiunge Potsios.

Le azioni intraprese: la Borsa del legno

In questa direzione vanno alcune iniziative avviate nell’ultimo anno da FederlegnoArredo, in collaborazione con diversi attori istituzionali, da Uncem alle Camere di commercio. Tra queste, l’idea di creare una Borsa italiana del legno, una piattaforma digitale destinata a far incontrare la domanda e l’offerta di legname nel nostro Paese e creare un mercato, oggi inesistente, rendendo interessante per i proprietari investire nella valorizzazione dei boschi. A questo scopo, Fla sta lavorando con università ed enti di ricerca affinché le specie più diffuse in Italia (come faggio e castagno) siano certificate come materiali adatti all’utilizzo nelle costruzioni.«Sono tutte operazioni di grande importanza, in cui investiamo con convinzione.

Misure di lungo termine e soluzioni immediate

Ma si tratta di politiche a medio e lungo termine – osserva Feltrin –. Ora invece, servono soluzioni immediate per calmierare gli effetti di questa crisi». Il blocco delle esportazioni di legno europeo sarebbe una prima, rapida risposta. Oltre alla creazione di centrali d’acquisto collettive, come proposto dal ministero dello Sviluppo economico, per poter trattare condizioni contrattuali migliori dai grandi fornitori, grazie al supporto del governo.