Industria lombarda in frenata

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Più pessimisti per la produzione, così come per le vendite, la domanda interna e quella internazionale. Se i dati recenti dell’industria lombarda continuano ad essere relativamente soddisfacenti, non altrettanto accade per le prospettive, che per la prima volta dopo quasi due anni vedono prevalere i segni meno.

L’analisi di Unioncamere Lombardia sul terzo trimestre vede ad ogni modo ancora numeri in crescita, con una produzione in progresso dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, del 4,8% su base annua. Dati che esprimono tuttavia un rallentamento, così come accade in generale per tutte le variabili, dal fatturato agli ordini interni ed internazionali.

Loading...

Frenata ancora limitata, ad ogni modo, guardando anzitutto al “fieno in cascina”, cioè alle giornate di produzione assicurata sulla base delle commesse raccolte: il valore medio si mantiene oltre quota 80 giorni, sui massimi di sempre, 16 giornate oltre il livello pre Covid, sei in più anche rispetto al periodo del rimbalzo, il 2021.

Impianti ancora saturi

Lontano dalla soglia di attenzione è anche il tasso medio di utilizzo degli impianti, oltre quota 76% con punte superiori in particolare per tessile-abbigliamento, in assoluto il miglior comparto in regione, protagonista di una crescita di oltre il 30% per la produzione.