Lombardia, cala la produzione industriale per la prima volta dal 2013 Per la produzione industriale primo calo annuo e maggiore frenata congiunturale dal 2013. Tiene l’occupazione ma tra le imprese cresce il pessimismo sul futuro. Bonometti: «A Roma stanno a guardare». di Luca Orlando

Csc: crescita zero, occupazione ferma e consumi lenti in Italia

4' di lettura

Le lancette tornano indietro di sei anni. Occorre infatti riavvolgere il nastro fino al 2013 per trovare l’ultimo dato negativo su base annua nella produzione industriale lombarda, così come bisogna arrivare fino a lì per veder comparire un valore peggiore nel confronto congiunturale. «Dati che preoccupano ma non sorprendono», commenta il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, perché in effetti basta uno sguardo veloce alle curve recenti per capire che il trend ribassista degli indicatori era ormai in atto da tempo.

Nell’analisi di Unioncamere Lombardia, realizzata su un campione di 1500 imprese industriali (più altre 1100 artigiane) la novità è nel confronto annuo, che vede un calo dello 0,9% per la produzione dopo ben 24 trimestri consecutivi in crescita. Arretramento confermato anche nel dato congiunturale, in calo dell’1,2 per cento .

LEGGI ANCHE / Crescita zero per i macchinari

L'indice dell’output scende così a quota 110,4, allontanandosi nuovamente dal massimo pre-crisi (113,3 registrato nel 2007).



Difficoltà che in termini dimensionali si concentrano soprattutto tra le imprese minori, quelle fino a 50 addetti, dove la frenata annua è quasi doppia rispetto alla media, mentre tra le grandi imprese il calo è azzerato.