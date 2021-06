Industria: da luglio stop alla Cassa integrazione Covid. Migliora l’arretrato dei pagamenti

Proprio l’ancoraggio delle risorse stanziate alla spesa effettiva dello Stato per gli ammortizzatori, anziché alle ore autorizzate, è la soluzione individuata dal Governo per far fronte al raggiungimento, il 28 maggio scorso, del tetto delle risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2021, con le domande di cassa Covid presentate fino a quella data (si veda Il Sole 24 Ore del 5 giugno).

Peraltro, la riapertura delle attività sta già determinando un calo delle richieste di ammortizzatori. In nessuno dei primi quattro mesi del 2021 è stato raggiunto il numero di ore autorizzate a marzo e ad aprile 2020. Ad aprile di quest’anno, il numero delle ore complessivamente autorizzate (204 milioni) è inferiore del 76,1% rispetto ad aprile dell’anno scorso e del 68,2% rispetto a marzo.

I pagamenti

La mole senza precedenti di ore di cassa integrazione richieste dalle aziende in seguito alla pandemia (5,2 miliardi) e il susseguirsi di provvedimenti e di procedure autorizzative distinte per le varie tranche di ammortizzatori, avevano determinato l’accumulo di un consistente arretrato nelle pratiche da smaltire per l’Inps.

La situazione è migliorata, come nota il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nel Pre-rendiconto sociale 2020, chiuso ad aprile. Su 15 milioni di pagamenti complessivi, le domande ancora da definire al 28 febbraio 2021 erano 70.754, relative a 290.663 lavoratori. L’arretrato era di ben 179mila domande a novembre 2021. La maggior parte delle pratiche ancora in attesa, per la Cigo e per l’assegno Fis, è arrivata nei mesi di gennaio e febbraio 2021, quindi recentemente. La situazione più critica resta quella della cassa in deroga, per quale ci sono oltre 31mila domande in attesa risalenti al 2020.

Il miglioramento rispetto al passato è sottolineato da Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inps: «La meccanizzazione della procedura - spiega - e l’aumento del personale destinato da Inps alla gestione della cassa, hanno determinato un passo avanti».