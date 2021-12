Industria di marca e GDO puntano su green econonomy e digital transformation

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Come i brand e i retailer stanno vivendo l’attuale pandemia e quali strategie mettono in campo per gestire la digital transformation con un occhio che ormai non può prescindere da una visione ‘verde’ dell’economia? In uno scenario in continua evoluzione, in cui cambiano velocemente i comportamenti di acquisto e di consumo, sono molteplici le sfide con cui si devono confrontare gli operatori.

Dall’analisi di questo scenario parte martedì 14 dicembre l’evento digitale del Sole 24 Ore “Retail transformation summit”, a cura di 24 ORE Eventi.

Loading...

L’appuntamento - che vede come Main Partner Enel e come Official Partner BolognaFiere e Replica Sistemi -ormai è un annuale punto di riferimento per i player italiani dell'industria di marca e della distribuzione – ha dunque come filo conduttore i nuovi scenari del largo consumo. in un’ottica di sostenibilità e di innovazione digitale; sono infatti queste le due priorità per lo sviluppo del settore e dell’intera filiera.

Il convegno, in diretta streaming, raccoglie in un’unica mattinata tutte le voci dei principali rappresentanti delle associazioni di categoria legati al mondo del retail come IBC - Associazione Industrie Beni di Consumo, ADM-Associazione Distribuzione Moderna, Confimpres e Netcomm, il punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale nel panorama nazionale e internazionale.

Con loro per parlare di come la pandemia abbia cambiato il volto dell’ecommerce e della distribuzione anche dando una forte spinta green e investendo su nuovi modelli di economia circolare anche i colossi dei market place e le imprese che più hanno innovato e digitalizzato in questo settore nel 2020-2021. La posizione del Governo e delle istituzioni è presentata dalla Sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico Anna Ascani.