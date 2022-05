Ascolta la versione audio dell'articolo

Crescita azzerata rispetto al mese precedente, tre punti di progresso in rapporto al 2021. A marzo l’industria italiana rallenta il passo, portando così in rosso il bilancio congiunturale del primo trimestre, un arretramento dello 0,9%.

Si tratta del primo mese “pieno” in cui l’industria affronta l’impatto della guerra, anche se gli effetti più importanti legati alla scarsità di alcune forniture in arrivo da Russia e Ucraina (ghisa, acciaio, nero fumo, grano, argille per ceramica) si vedranno soprattutto da aprile in poi. Già qualche effetto diretto è comunque visibile dal lato dell’export, esattamente dimezzato nel mese di marzo verso la Russia, arretramento che vale più di 300 milioni di euro.

Marzo per l’industria italiana vede un rallentamento ma non una caduta, con più di un settore in progresso convinto: industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+15,0%), la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+7,5%), fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (+7,4%).

A frenare le medie ancora una volta i mezzi di trasporto (-3,0%), in calo anche metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-1,8%).

Il bilancio dei primi tre mesi diventa così più “magro”, una crescita di appena l’1,3% rispetto allo stesso periodo 2021.