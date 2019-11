Industria al palo, ricavi giù per il quarto mese. In rosso il bilancio 2019 A settembre fatturato in lieve ripresa congiunturale (+0,2%) ma in calo dell’1,6% su base annua. Bene solo farmaceutica, alimentare ed elettronica. Ordini in ripresa per più settori ma la media (+0,3% annuo) è affondata dal -20% dei mezzi di trasporto. Ricavi 2019 in calo dello 0,2% di Luca Orlando

Ricavi industria: i cali maggiori per chimica, macchinari e mezzi di trasporto

Quarto calo consecutivo per i ricavi dell’industria, che su base annua a settembre cedono l’1,6%, riduzione quasi equamente distribuita tra mercato interno e domanda internazionale.

L’unico dato positivo del mese nella rilevazione Istat è l’aumento congiunturale, limitato tuttavia allo 0,2%. Il che non basta per invertire il trend del terzo trimestre, che infatti chiude in rosso dello 0,7% rispetto al periodo precedente.

A fondo i mezzi di trasporto

Il calo dei ricavi è diffuso tra i settori, anche se vi sono tre importanti eccezioni: la farmaceutica, che trainata dalle vendite internazionali (è l comparto migliore per l’intero 2019, con un progresso dell’export del 29,2%) cresce di oltre otto punti, l’alimentare (+4,2%, anche qui probabilmente grazie all’export, visti i trend recenti) e l’elettronica, in progresso del 6,7%.

Per il resto solo segni meno, con i cali maggiori per chimica, macchinari e mezzi di trasporto, questi ultimi in calo del 6,1%, il risultato peggiore tra i diversi comparti.

Come risultato, i primi nove mesi dell’anno per i ricavi dell’industria scendono in terreno negativo, presentando un calo dello 0,2%, il 2018 si era invece chiuso con una crescita del 2,4%.