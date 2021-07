Industria, piattaforma per le reti d’impresa

2' di lettura

«Red», sta per Reti e Dati, ed è il primo portale di open data sulle reti d’impresa in Italia, sviluppato da RetImpresa con il supporto tecnico di InfoCamere. La piattaforma è stata presentata ieri nel corso dell’Assemblea annuale di RetImpresa, l’Agenzia confindustriale per le aggregazioni e le reti d’impresa, ed è disponibile on line sul sito www.retimpresa.it

Su di essa sono digitalizzate le principali informazioni che attengono alle collaborazioni tra imprese, allo scopo di fornire, attraverso una dashboard interattiva, un quadro unico, chiaro e dettagliato del fenomeno delle reti d’impresa. Un fenomeno che, dalla sua introduzione nel 2009, fa segnare numeri in crescita.

«Red – spiega il presidente di RetImpresa Fabrizio Landi – rappresenta una vera rivoluzione digitale nell’analisi dei dati sui contratti di rete e nella diffusione della conoscenza di questo importante fenomeno aggregativo, che viene osservato e studiato anche a livello internazionale». In Italia esistono 7.171 reti tra circa 41mila imprese di ogni settore, area geografica e dimensione per progetti di marketing e comunicazione (44%) internazionalizzazione (40%), ricerca sviluppo e innovazione (38%), economia circolare e sostenibilità (19%), solo per citarne alcuni. I processi collaborativi, inoltre, hanno subito uno shock positivo proprio per effetto della pandemia, dimostrandosi un efficace strumento anticrisi a disposizione delle imprese».

Red consente di misurare la capacità collaborativa delle imprese, di avere informazioni sulla presenza di imprese in rete nel proprio territorio o nel proprio settore, di svolgere ricerche e analisi rapide di vario tipo. La piattaforma è articolata in 3 sezioni (Reti & Dati, focus territorialità, focus serie storiche) per permettere a imprenditori, esperti e mondo universitario di approfondire trend e caratteristiche del fenomeno a livello geografico, economico e dimensionale, tramite indicatori sintetici, grafici e statistiche.