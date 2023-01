Industria: prezzi produzione +34,4% nel 2022, al top dal 2000

Al netto del comparto energetico, i prezzi diminuiscono dello 0,2% rispetto al mese precedente e fanno registrare una crescita tendenziale del 10,7%, in rallentamento rispetto a novembre.

Guardando ai singoli settori manifatturieri emergono in effetti numerosi segni meno. Le imprese che negli ultimi mesi erano riuscite ad indicizzare i listini all’energia prevedendo dei meccanismi di compensazione immediati, per effetto dei primi cali in bolletta iniziano a ridurre o eliminare tali incrementi. Segnali già visibili nei dati di novembre (rispetto ad ottobre) e che ora paiono consolidarsi a dicembre: -0,7% per legno-carta, -0,6% per la chimica, -1,6% per la metallurgia.

Se ancora a settembre i prezzi medi della manifattura (escludendo quindi l’energia) crescevano su base annua del 13,6%, a novembre si è passati a +11,7% per arrivare ora al +10,6% di dicembre.