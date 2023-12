Industria: produzione in calo dello 0,2% a ottobre, -1,1% sul 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prosegue la discesa della produzione industriale, che a settembre nelle rilevazioni Istat cede lo 0,2% rispetto al mese precedente, l’1,1% in rapporto allo stesso mese del 2022. In termini tendenziali si conferma così il ciclo discendente avviato a febbraio. Il bilancio dei primi dieci mesi vede così un calo complessivo del 2,5% per l’industria.

Tra i settori è presente una divaricazione ampia, con crescite sostenute per farmaceutica e soprattutto mezzi di trasporto, questi ultimi in progresso di quasi dieci punti anche nella media del periodo gennaio-ottobre. Bene anche l’elettronica mentre si registra un crollo verticale per tessile-abbigliamento e legno-carta, giù di oltre undici punti. E male ancora una volta chimica, metallurgia e la componentistica in gomma-plastica.

Segnali produttivi che non sorprendono, guardando ai tanti indicatori che registrano debolezza. A partire dalla Lombardia, prima regione manifatturiera del paese, la cui industria chiude il terzo trimestre in rosso, come non accadeva dai tempi del Covid. Giù anche la domanda di alcuni investimenti, come testimoniato dagli ordini interni di macchine utensili, che tra luglio e settembre sono dimezzati. Mentre dopo un 2022 positivo la macroarea della meccanica varia nelle previsioni della federazione di categoria Anima cederà un punto in termini di produzione, frenata in particolare dalla filiera legata all’edilizia, dunque valvole, rubinetti, caldaie, componentistica. Un rallentamento percepito anche nelle valutazioni qualitative, come visibile nell’indice di fiducia Istat di ottobre (da 103,9 a 103,4 per le imprese, frenata che prosegue ininterrotta da agosto) o ancora nell’ultima rilevazione della camera di commercio italo-germanica sulle aziende tedesche presenti in Italia: se in primavera a giudicare favorevolmente la situazione era un robusto 62% del campione, oggi si scende a quota 39%.

Stasi diffusa è l’ipotesi indicata da Prometeia e Intesa Sanpaolo, che stimano per il 2023 ricavi dell’industria a 1169 miliardi: un limitato progresso dello 0,7% in valori correnti, un calo dello 0,6% se si guarda al fatturato reale, tenendo conto della crescita media dei prezzi.

I nodi sono evidenti da mesi: un calo della domanda interna e internazionale legata a più fattori, dall’incertezza geopolitica che insieme al caro-tassi limita gli investimenti all’erosione del potere d’acquisto delle famiglie, costrette ad esborsi crescenti per bollette e mutui. Un esito concreto è la discesa delle vendite al dettaglio, dove in termini di volumi a settembre è visibile il quarto calo mensile consecutivo: per trovare un indice più basso si deve tornare a gennaio 2021, alle ultime fiammate del Covid.