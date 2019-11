Industria, produzione in calo a settembre: è il settimo mese consecutivo Calo dello 0,4% mensile e del 2,1% tendenziale per la produzione manifatturiera, in rosso su base annua per il settimo mese consecutivo. Male meccanica e abbigliamento, brillano solo alimentare ed elettronica. In nove mesi output in rosso dell’1% di Luca Orlando

Per il settimo mese consecutivo la produzione industriale italiana arretra, spingendo verso il basso il bilancio del 2019: -1% il risultato tra gennaio e settembre per il nostro output manifatturiero.

Poche le novità nel trend, con un calo su base mensile dello 0,4%, del 2,1% se il confronto è con lo stesso mese del 2018.

Così, nella media del terzo trimestre - osserva l’Istat - la produzione manifatturiera mostra una flessione congiunturale dello 0,5%.

L'indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali per i beni di consumo (+0,7%) e i beni strumentali (+0,6%); variazioni negative registrano, invece, l'energia (-1,1%) e i beni intermedi (-1,0%).

Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21, contro i 20 di settembre 2018), a settembre 2019 come detto l'indice complessivo è diminuito in termini tendenziali del 2,1%, per effetto in particolare del calo di oltre cinque punti dei beni intermedi e della frenata di due punti per i bei strumentali. In crescita, invece (+1,2%), il comparto dei beni di consumo.

La zavorra dell’auto

A pesare sulla produzione continua ad essere il rallentamento dell’area allargata della meccanica e della componentistica, che continua a pagare dazio al rallentamento dell’output globale di auto, a partire da quello sperimentato in Germania , primo mercato di sbocco per i nostri componentisti, così come in generale per il made in Italy.