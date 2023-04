Industria, a febbraio produzione in calo per il secondo mese consecutivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

A febbraio l'indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,2% rispetto a gennaio. Lo stima l’Istat, spiegando che nella media del trimestre dicembre-febbraio, tuttavia, il livello della produzione aumenta dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti.

Calo annuale del 2,3%

Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio l'indice complessivo diminuisce in termini tendenziali rispetto all’anno scorso del 2,3 per cento. Peraltro i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 come a febbraio 2022. «A febbraio - commenta l’Istat - si rileva, per il secondo mese consecutivo, una flessione congiunturale dell'indice destagionalizzato della produzione industriale. L'intonazione negativa di febbraio è diffusa ai principali comparti, con l'esclusione dell'energia. Resta, tuttavia, positivo l'andamento congiunturale complessivo nella media degli ultimi tre mesi. In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, la variazione per l'indice generale è negativa. Guardando ai principali raggruppamenti di industrie si osservano cali diffusi (ad esclusione dei beni strumentali), più marcati per l'energia e i beni intermedi».

Cresce solo settore energetico

In particolare, prosegue l’Istat, l'indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per l'energia (+0,2%); diminuiscono invece i beni strumentali (-0,9%), i beni di consumo (-0,7%) e i beni intermedi (-0,3%). A livello tendenziale si registrano incrementi solo per i beni strumentali (+3,2%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-1,4%), i beni intermedi (-6,2%) e l'energia (-7,4%).

Flessioni per legno, carta, stampa

Tra i settori di attività economica la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici presenta una marcata crescita tendenziale (+19,6%), seguono la fabbricazione di macchinari e attrezzature (+3,8%) e la fabbricazione di mezzi di trasporto (+3,3%). Le flessioni più ampie si registrano nell'industria del legno, della carta e della stampa (-15,9%), nella fabbricazione di prodotti chimici (-9,1%) e nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-7,9%).