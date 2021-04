Industria, produzione ferma a febbraio

2' di lettura

Senza infamia e senza lode. I dati della produzione industriale di febbraio confermano la fase di transizione della nostra manifattura. In grado da un lato di recuperare il livello di attività registrato nella fase pre-Covid, senza però riuscire a scattare in avanti per recuperare l’output perduto nei mesi più difficili del lockdown.

A febbraio 2021 l’Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale sia comunque in lieve crescita, un progresso dello 0,2% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello della produzione cresce dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti.L'indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per i beni di consumo (+2,6%); mentre diminuisce per l'energia (-2,0%), i beni strumentali (-1,7%) e i beni intermedi (-0,5%).

Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2021 l'indice complessivo diminuisce in termini tendenziali dello 0,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a febbraio 2020). Si registra un incremento tendenziale solo per i beni intermedi (+2,1%). I restanti comparti, viceversa, mostrano flessioni, con un calo marcato per l'energia (-6,2%) e i beni strumentali (-4,3%) e meno accentuato per i beni di consumo (-1,9%).

I settori di attività economica si muovono in realtà in ordine sparso, con ampie divaricazioni dei risultati. I maggiori incrementi tendenziali si registrano per fabbricazione di apparecchiature elettriche (+8,5%), fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (+4,6%) e fabbricazione di prodotti chimici (+3,5%).

Viceversa, le flessioni maggiori si registrano nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-26,2%), nelle attività estrattive (-15,9%) e nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-13,7%). Questo comparto resta il grande assente del percorso di recupero: nei primi due mesi dell’anno il “rosso” in termini produttivi supera infatti il 17%.