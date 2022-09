«Industria, ricerca e microprocessori salveranno la terra da emissioni e climate change»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Si sta godendo gli ultimi scampoli di estate nel suo buen retiro pugliese, a Ostuni, dove nel 2005, quando è andato in pensione, ha comprato una casa di campagna. Passeggiate, letture, tempo dedicato alla riflessione. Pasquale Pistorio, 86 anni portati con un’invidiabile leggerezza, è uno dei pochi manager italiani che può essere definito un grande vecchio. Senza enfasi e senza che lui si dolga del “vecchio”. Negli anni 80 è stato protagonista, da pioniere, della modernizzazione dell’industria italiana con idee che si sono rivelate avanti nel tempo di mezzo secolo. Il primato della microelettronica, la necessità del taglio delle emissioni, l’esigenza della lotta alla disuguaglianza. I temi dell’agenda globale del presente. Oggi, l’ingegnere si sente anagraficamente vecchio, ma non da buttare. «Sono andato in pensione nel 2005 e da allora non ho più accettato incarichi di prima linea. Ma non ho mai pensato di darmi all’ozio. I miei genitori hanno vissuto quasi un secolo e, se tutto va bene, non ho intenzione di passare altri quindici anni a navigare su Internet».

Pistorio non ha perso l’ironia e la praticità che hanno segnato la sua lunga stagione di manager visionario. Siciliano di Agira, paesino della provincia di Enna più profonda, si laurea in ingegneria al Politecnico di Torino. È a lungo vicepresidente della Motorola negli Stati Uniti e poi amministratore delegato della StMicroelectronics in Italia (dove vivrà anche una breve stagione da presidente di Telecom). Pistorio, membro della Commissione delle Nazioni Unite per colmare la frattura digitale, dispensa ancora, se richiesti, consigli al gotha dell’imprenditoria globale. Ma, soprattutto, si dedica alla sua Fondazione, impegnata nel campo dell’istruzione - in Africa, Asia e nel Sud dell’Italia - e per la diffusione di una cultura industriale basata sulla sostenibilità economica ed ecologica. Cavalli di battaglia fin dai tempi in cui arrivò in Italia al capezzale della morente Sgs, la società di elettronica controllata dall’Iri poi diventata Stm.

Loading...

«Cercavano un manager specializzato nell’elettronica e con una forte esperienza negli Stati Uniti, allora paese guida del settore. Non eravamo tantissimi e così venni scelto. Ricordo come fosse ieri il mio arrivo a Roma, il primo luglio 1980. Le riunioni immediate, i colloqui con i manager, la consapevolezza che la società era tecnicamente fallita da dieci anni e che, nonostante questo, c’era uno spirito anti-mercato che animava il board e che andava debellato al più presto. La convinzione del consiglio d’amministrazione era che fare utili in una società pubblica fosse dannoso. Un assurdo, il contrario delle più elementari regole della buona amministrazione, soprattutto in un’azienda a forte connotazione tecnologica».

Pistorio ha contro il board, ma ha dalla sua parte Romano Prodi, presidente dell’Iri che lo ha voluto alla guida della società e gli dà carta bianca. «Per prima cosa me ne sono letteralmente infischiato del consiglio d’amministrazione, troppo condizionato dalla politica, e ho fissato come primo obiettivo il ritorno immediato all’utile. In un mese ho ridotto drasticamente i manager, nonostante io non sia mai stato un tagliatore di teste. Poi ho spiegato a tutta l’azienda che non poteva esserci sviluppo senza industria, non poteva esserci industria senza elettronica e non poteva esserci elettronica senza microprocessori. Nel settore eravamo l’azienda numero 28 del mondo per fatturato, ma avevamo in mano il più promettente dei business, quello dei microchip».

Visto dopo quaranta anni sembra facile, ma Pistorio e la sua squadra di manager hanno fatto quella che veniva considerata un’impresa impossibile. «Abbiamo investito moltissimo in ricerca, il 22 per cento del fatturato di media, e siamo riusciti a tirare fuori il meglio di quello che già c’era nell’azienda. Il carburo di silicio scoperto a Catania dall’ingegner Giuseppe Ferla, le applicazioni sui Bcd dei laboratori di Castelletto. In due anni abbiamo raggiunto il primo utile». Nel 2005, quando Pistorio ha lasciato l’azienda, Sgs che nel frattempo era diventata la joint venture italo-francese StMicroelectronics, era diventata la quarta impresa al mondo del settore, un colosso all’avanguardia nella ricerca quotato a Milano, Parigi e New York.