L’industria alla rincorsa dell’auto elettrica

Se alcuni sistemi nell’elettrico “puro” spariscono del tutto (serbatoio, tubi di scarico ecc...) altri componenti tradizionali, tra cui sistemi di raffreddamento e di trasmissione dovranno essere comunque aggiornati in modo radicale, tenendo conto anche del fatto che nelle motorizzazioni ibride il propulsore termico è mediamente di dimensioni inferiori, richiedendo quindi la riprogettazione di numerose parti.

Ostacoli e rischi di sviluppo non banali. Perché se per Eurogroup, in fondo, la transizione è stata “dolce”, attraverso un upgrade tecnologico e produttivo innestato comunque su lavorazioni e componenti che facevano già parte del Dna aziendale, per un’azienda che vive sulle testate per motori tradizionali, oppure per chi si occupa dei getti per i sistemi di scarico, la transizione è certamente più ostica.

A livello europeo la transizione tecnologia non sarà certo indolore. Bcg stima che al 2030 il passaggio all’elettrico lasci sostanzialmente inalterata la massa di addetti coinvolta nella filiera auto, stimata in 5,6 milioni di unità. Stock confermato, tuttavia, tra flussi opposti rilevanti, con 600mila posti di lavoro persi per effetto della transizione e altrettanti guadagnati tra sistemi di ricarica, batterie, infrastrutture ecc... Processo rapido e crudele, al termine del quale ci sarà una netta distinzione tra vincitori e vinti.

Avanti adagio verso le nuove tecnologie

Di fronte a questa sfida come si muove la nostra filiera? Un primo ordine di grandezza è fornito dall’Anfia, associazione di categoria che raggruppa anche i numerosi componentisti. Nelle ultime valutazioni è considerato a rischio il 30% dell’universo (circa 600 aziende), la quota di imprese che oltre a non realizzare alcun ricavo in questo settore di sviluppo non ha neppure avviato progetti di ricerca e sviluppo in questo senso.