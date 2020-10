Industria tecnologica, il covid gela i fatturati di 7 aziende su 10 Dopo il I semestre, un crollo di ricavi e ordini del 20%. La chiusura dell’anno stima cali sui ricavi dell’8-10%. Il presidente Busetto chiede al Governo investimenti «coraggiosi» su digitale, impianti rinnovabili e sistemi di efficienza per casa e trasporti tramite i fondi del Recovery Fund di Laura Cavestri

(AdobeStock)

Alla fine, sarà un calo di fatturato, per il 2020, stimato tra l’8 e il 10 per cento. Comunque un recupero, rispetto al 18% in meno del I semestre, quando per 7 aziende dl settore su 10 i segni erano solo meno. Teme l’elevata incertezza – ma guarda con fiducia alla capacità di investire nella digitalizzazione e nel manifatturiero parte dei finanziamenti del Recovery Fund – Anie (l’Associazione delle Industrie dell’elettronica ed elettrotecnica, 84 miliardi di fatturato, 500mila addetti e 1500 imprese associate) che stamane, a Milano, ha diffuso i dati sull’andamento del settore e fatto il punto della propria situazione.

Cali a due cifre e segnali di ripresa

Secondo i dati dell’Osservatorio sul mercato delle tecnologie della Federazione, nei mesi gennaio-giugno l’82% delle imprese del campione ha segnalato un calo del fatturato sui 6 mesi precedenti: -18,2% la produzione industriale, -18,3% il fatturato totale, -13,6% quello estero e -20,4% gli ordinativi. Le stime sul II semestre dell’anno intercettano, tuttavia, la riapertura delle attività successiva al lockdown: scende al 33% la quota delle aziende che dichiarano una ulteriore flessione del fatturato. Stabile, invece, l’occupazione, su entrambi i semestri, per oltre il 70% delle imprese. Tuttavia, la lieve ripresa sul secondo semestre non attenua le pesanti perdite attese in chiusura d’anno: il 70% delle imprese del campione stima sull’intero anno 2020 un calo del fatturato (calo a due digit per il 40% delle aziende): complessivamente, a fine anno, si stima un 8-10% di calo medio sui ricavi.

La crescita nel quadriennio 2016-2019 e le prime difficoltà

Eppure tra il 2016 e il 2019, l’evoluzione del fatturato aggregato è aumentata di quasi il 10% (9,8% per l’esattezza), con l’elettronica cresciuta del 18,2% e l’elettrotecnica del 7,6 per cento. Nello stesso quadriennio, le tecnologie “Made in Italy” sono cresciute del 9% nei mercati esteri (soprattutto Germania, Francia e Regno Unito) ma anche (+7,6%) sui mercati extra-Ue (per lo più Usa, Cina e Russia).

Un primo scricchiolio, tuttavia, era emerso già nei dati dello scorso anno: le incertezze e l’iniziale stop del precedente governo giallo-verde al piano di investimenti di Industria 4.0 avevano creato incertezze negli investimenti manifatturieri e avevano già fatto chiudere in lieve flessione il 2019, dopo anni di crescita: anno in cui il mercato dell’automazione industriale in Italia aveva registrato un fatturato totale (vendite Italia + esportazioni dirette) di 5,1 miliardi, con un lieve calo (-1,2%) rispetto al 2018. Il lockdown che ne è seguito rischia di dare un nuovo duro colpo alle imprese della tecnologia “Made in Italy”.

Un piano di investimenti (anche con il Recovery Fund)

«Industria, innovazione e digitalizzazione. L’imprenditore deve sapere di poter usufruire di un a tecnologia accessibile che lo aiuti a gestire le oscillazioni della domanda. Ora più che mai – ha affermato, in apertura dei lavori, il presidente di Anie, Giuliano Busetto – occorrono competenze, tecnologie, risorse e volontà politica. Le risorse oggi ci sono: i 209 miliardi del Recovery Fund ci offrono un’occasione unica di completare la trasformazione digitale del nostro paese. Chiediamo vengano spesi secondo un disegno di politica industriale teso a favorire le tecnologie che abilitano la trasformazione digitale delle imprese italiane». E fa proposte concrete per ciascuna delle 4 aree (industria, building, energia e trasporti). che compongono l’eterogeneo comparto di Anie.