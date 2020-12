Ineos acquisisce la fabbrica Mercedes di Hambach L'Ineos Granadier verrà costruito in Francia

IneosAutomotive ha acquisito lo stabilimento di produzione Mercedes-Benz di Hambach in Francia, dove dalla fine del 2021 inizierà a produrre il 4X4 Grenadier. L'acquisizione assicura il futuro del sito e salvaguarda numerosi posti di lavoro: secondo i termini dell'acquisizione, Mercedes incaricherà Ineos del proseguimento della produzione della smart EQ fortwo e di alcuni componenti presso la fabbrica.

Congiuntamente ai piani di Ineos per il Grenadier, ciò si tradurrà in circa 1.300 posti di lavoro, inclusi gli impegni nei confronti dei fornitori locali. Quello di Hambach è uno dei siti di produzione automobilistica più moderni d'Europa e di recente ha beneficiato di un importante investimento che consentirà la realizzazione di veicoli più grandi. La sua posizione sul confine franco-tedesco, a soli 200 km da Stoccarda, garantisce un accesso ottimale a filiere, talenti del settore automobilistico e mercati di riferi mento. La produzione ad Hambach permetterà ad Ineos di procedere come da programma per consegnare i primi Grenadier all'inizio del 2022



