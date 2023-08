Il brand inglese inventato da Jim Ratcliffe non si accontenterà in futuro della sola Grenadier. Oltre alla versione pick-up che ha debuttato di recente al Festival della velocità di Goodwood è previsto, infatti, un nuovo modello a propulsione a batteria. Si sa di certo che dovrebbe essere prodotto a Graz in Austria, ma al momento non ci sono notizie più dettagliate al riguardo. La tempistica di lancio di questo nuovo modello, tuttavia, sembra confermata non prima del 2026.

3/12 5/12 Menu