Ineos Grenadier, ecco il prezzo e la gamma di allestimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ineos aprirà gli ordini italiani del Grenadier mercoledì 18 maggio. Con prezzi da oltre 63mila euro, Grenadier debutta nel mercato italiano con una gamma di modelli che consentirà agli acquirenti di selezionare la versione più adatta alle proprie esigenze e personalizzarla grazie a un'ampia scelta di optional e accessori. Il 4x4 con trazione integrale permanente, riduttore a due velocità e differenziale centrale bloccabile di serie sarà disponibile al momento del lancio in tre configurazioni: Utility Wagon due e cinque posti e Station Wagon cinque posti.

La versione due posti ha un vano di carico piatto a tutta lunghezza con uno spazio utile ad ospitare un Europallet standard (1.200 mm x 800 mm), mentre la versione cinque posti offre un equilibrio ottimale tra capacità di carico e trasporto passeggeri. I clienti possono optare per i finestrini posteriori laterali in vetro, al posto del pannello oscurato di serie. Grenadier Station Wagon è disponibile al momento del lancio in una delle due versioni Belstaff. In questo modello, l'attenzione è posta principalmente sul comfort dei passeggeri piuttosto che sulla capacità di carico, e per questo motivo i passeggeri della seconda fila dispongono di uno spazio per le gambe maggiore, rispetto a quello della versione Utility Wagon cinque posti. Ineos propone due edizioni preconfigurate con rivestimenti ispirati dal marchio di abbigliamento Belstaff: gli allestimenti Trialmaster Edition e Fieldmaster Edition. Trialmaster Edition è stato concepito per il fuoristrada più estremo. Il suo nome deriva dall'iconica giacca Belstaff Trialmaster creata nel 1948 sulla base delle richieste del pilota professionista di trial, l'irlandese Sammy Miller.

Loading...

Oltre al pacchetto Smooth il Grenadier Trialmaster Edition sfoggia una personalità unica grazie al pacchetto Rough. Quest'ultimo include differenziali bloccabili anteriori e posteriori e pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. Progettato pensando alla funzionalità e alla versatilità Grenadier Trialmaster Edition è arricchito da una serie di accessori come la presa d'aria tipo snorkel, i rail multiuso esterni e una batteria ausiliaria. Grenadier Fieldmaster Edition deve il suo nome a un’altra giacca Belstaff, la Fieldmaster, studiata per le escursioni all'aria aperta. È pensato per chi vive all'insegna dell'avventura e che lo utilizzerà per trasportare persone e attrezzature dove necessario. Di serie è dotato del pacchetto Smooth, un insieme di caratteristiche studiate per il comfort e la praticità. Include retrocamera, luci sottoporta, retrovisori riscaldabili e prese di alimentazione USB ausiliarie. Altre dotazioni aggiuntive comprendono cerchi in lega da 17” (da 18” in opzione), finestrini Safari, rivestimenti in pelle, tappetini in tessuto e sedili anteriori riscaldabili. Trainare un rimorchio per cavalli, trasportare una canoa fino al fiume oppure organizzare un campeggio nella natura selvaggia: con Grenadier Fieldmaster Edition le avventure all'aria aperta sono ancora più accessibili. Gli ordini potranno essere finalizzati in concessionaria o direttamente con Ineos tramite il configuratore online e il servizio clienti nei principali mercati di lancio. Dopo aver ultimato la configurazione sarà possibile scegliere dove ritirare il proprio Grenadier grazie a una mappa interattiva che mostrerà i punti vendita più vicini.

Per riservare uno slot di produzione è previsto il versamento di un acconto di 2.500 euro, rimborsabile fino alla firma del contratto d'acquisto. A livello globale il Grenadier include una garanzia di tre anni sulla verniciatura e sugli accessori e di 12 anni antiperforazione sul telaio a longheroni e sui componenti della carrozzeria. La produzione in serie inizierà ad Hambach, in Germania, a luglio.