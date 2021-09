Ineos Grenadier, tutto quello che c'è da sapere

3' di lettura

Il Grenadier primo modello della Ineos Automotive, costola del colosso del settore chimico britannico Ineos, ha già fatto parlare molto. Vuoi per il look che, a prescindere dalla sentenza del Tribunale di Londra che ha escluso qualsiasi legame con quello della madre di tutte le Land Rover, richiama quello della vecchia Defender, vuoi perché si propone come un fuoristrada puro e adatto anche ai compiti gravosi, ma in chiave 21esimo secolo. Ovvero, con un corredo definito per soddisfare il confort su strada e la sicurezza.

Ineos Grenadier, la radiografia

Il Grenadier sarà fisicamente disponibile a partire dall'estate del 2022, quindi molti dati non sono ancora noti ma altri sono si conoscono già. Ecco quali sono. Lo sviluppo, a cui ha collaborato anche la Magna Steyr specialista dell'off-road, è partito da un telaio a longheroni di nuova concezione prodotto dalla portoghese Gestamp al quale sono ancorati assali rigidi di ultima generazione, progettati e prodotti dall'italiana Carraro. Inoltre, sono made in Italy anche l'impianto frenante Brembo e le componenti del sistema sterzante realizzate dalla Frap. Sono tedeschi, invece, i motori. Si tratta dei 6 cilindri Bmw sovralimentati a benzina e a gasolio di 3 litri con potenze, rispettivamente, di 285 e 249 cavalli, entrambi associati al cambio automatico a Zf a otto marce con riduttore. Il sistema di trazione integrale permanente prevede il differenziale centrale meccanico e l'anteriore e il posteriore a controllo elettronico. Per concludere questa prima vista ai Raggi X del fuoristrada concepito da Ineos va detto che sarà prodotto ad Hambach, in Francia, nello stabilimento acuistato dal gruppo Daimler dove si producono, e si continueranno a produrre, le Smart Eq Power ForTwo.

Ineos Grenadier, corporatura robusta e look squadrato

La prima componente della famiglia Grenadier, che sfilerà in pubblico a metà ottobre in Versilia alla Fiera Internazionale del Fuoristrada, è la versione a cinque porte con abitacolo per cinque persone cheè lunga 4,93 metri, larga 1,93 metri, alta 2 metri e ha un passo di 2,92 metri. Queste dimensioni, al pari della linea definita da tratti squadrati per facilitare la marcia nei tratti stretti, non dovrebbero cambiare anche nel caso della versione con abitacolo per sette persone e di quella pick-up doppia cabina. Lo stile dell'arredamento coniuga suggestioni del passato con soluzioni moderne. Nella plancia lineare sono incastonati molti interruttori fisici, così come sulla consolle di stampo aeronautico appesa al padiglione, ma anche una strumentazione digitale e il display centrale da 12,3” del sistema d'infotainment, che integra un navigatore con una specifica funzionalità per l'off-road e che dialoga con Apple Car Play e Android Auto. In ossequio all'indole fuoristradistica tutti i rivestimenti di serie sono lavabili, ma è anche prevista l'opzione della pelle per i sedili.

Ineos Grenadier, al via i pre-ordini online

Dal 30 settembre al 14 ottobre tramite il link https://ineosgrenadier.com/it/it/segnalaci ci si può registrare per esser contattati per manifestare l’interesse per una prenotazione prioritaria dell'Ineos Grenadier, il cui prezzo al momento è ipotizzato in 60.500 euro. Sono in via di definizione anche formule finanziarie e di noleggio, al pari della rete di vendita e delle modalità definitive di acquisto online. Invece, sono già note sia le condizioni di garanzia, tre anni con assistenza stradale ed eventuale intervento di flying doctor in tutta Europa, sia la rete di assistenza affidata a Bosch Car Service e la disponibilità dei ricambi in 24 ore.