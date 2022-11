Infanzia, le disuguaglianze fanno ammalare. Allarme disturbi mentali. Pediatri e reti cercansi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Italia non sorride ai suoi bambini. La povertà assoluta nel 2021 ha raggiunto livelli record tra i più piccoli e gli adolescenti e il rischio povertà delle famiglie cresce esponenzialmente alla nascita di un figlio. Le disuguaglianze territoriali, educative e socioeconomiche generano mostri, in una sorta di «lotteria della nascita»: chi nasce a Caltanissetta ha 3,7 anni di aspettativa di vita in meno rispetto a chi nasce a Firenze e la speranza di vita in buona salute registra un divario di oltre 12 anni tra la Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano. La pandemia ha peggiorato il quadro: nel biennio 2020-2021 sono aumentati del 39,5% i ricoveri per patologia neuropsichiatrica infantile, soprattutto per ideazione suicidaria, depressione e disturbi del comportamento alimentare.

L’Atlante: una mappa per capire le ragioni della denatalità

La fotografia, attraverso numeri, mappe, storie e grafici, arriva dalla XIII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, diffuso e presentato mercoledì 16 novembre a Roma, presso la Sala Stampa Estera, da Save the Children e curato da Cristiana Pulcinelli e Diletta Pistono. Il titolo è eloquente: “Come stai?”. A significare l’importanza di mettersi in ascolto e di provare a mettere a fuoco le risposte necessarie ai principali bisogni. «L’Atlante fornisce alcune indicazioni chiare: abbiamo bisogno di più pediatri, più asili nido, più spazi per i giochi, di un’educazione che aiuti i nostri bambini nello sviluppo psicosociale», ha sintetizzato Claudio Tesauro, presidente di Save The Children Italia. «Nell’Atlante c’è la risposta alla domanda che mi fece la principessa Margaret, che presiede Save the Children nel Regno Unito: come mai l’Italia è passata dal baby boom alla decrescita della natalità? La mancanza di capacità di assistere le persone nella crescita è un forte disincentivo per le coppie a fare figli».

Allarme povertà: affligge 1,4 milioni di bambini

Sono arrivati a quasi 1,4 milioni i bambini che vivono in povertà assoluta: in media il 14,2% di tutti i minori, ma al Sud la percentuale sale fino al 16 per cento. Le differenze socioeconomiche impattano direttamente sulla salute dei bambini, penalizzando chi maggiormente avrebbe bisogno, vicino a casa, dei servizi di cura, prevenzione e promozione della salute e del benessere psico-fisico. Se in Italia la speranza di vita alla nascita nel 2021 si attesta a 82,4 anni, ci sono 3,7 anni di differenza tra l’aspettativa di vita di chi nasce a Caltanissetta (80,2) e di chi nasce a Firenze (83,9). L’ultimo rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile evidenzia una differenza anche maggiore rispetto all’aspettativa di vita in buona salute: ci sono oltre 12 anni di differenza tra chi nasce nella provincia di Bolzano (67,2 anni) e chi nasce in Calabria (54,4 anni). Tra le bambine la forbice è ancora più ampia, 15 anni in meno in Calabria rispetto al Trentino.

BAMBINI E RAGAZZI IN POVERTÀ RELATIVA

Mortalità infantile più alta tra chi ha la mamma di origine straniera

Per fortuna, l’Italia ha un tasso di mortalità neonatale e più infantile tra i più bassi al mondo, frutto dell’eccellenza del nostro Servizio sanitario nazionale. Ma i divari pesano anche qui: un nuovo nato su cinque ha la mamma di origine straniera, ma tra chi muore nel primo anno di vita sono due su cinque i bambini che hanno la madre proveniente da un Paese diverso dal nostro. Prima della pandemia, secondo gli ultimi dati disponibili, il tasso di mortalità infantile (entro il primo anno di vita) era di 1,45 decessi ogni 1000 nati vivi in Toscana, ma era più che doppio in Sicilia (3,34) e triplo in Calabria (4,42), con ben il 38% dei casi di decesso relativi a bambini con mamme di origine straniera. Un bambino del Mezzogiorno che si ammalava nel 2019 aveva una probabilità di dover migrare in altre regioni per curarsi del 70% in più rispetto a un bambino del Centro o del Nord Italia. D’altronde, le famiglie italiane più abbienti con figli minorenni (5° quintile) spendono in media per la salute circa 250 euro mensili, affidandosi quindi di più ai privati, mentre quelle meno abbienti (1° quintile) non raggiungono un quinto di tale spesa (meno di 50 euro) al Centro Nord, o lo superano di poco nel Mezzogiorno affidandosi quindi molto di più al Ssn, quando presente.

L’impatto nefasto della pandemia e dell’isolamento

L’emergenza Covid-19 ha avuto effetti pesanti sul benessere di bambini e adolescenti, da tanti punti di vista. Le vaccinazioni nei primi mesi di vita hanno subito una significativa riduzione, e si è verificata anche una contrazione drastica delle diagnosi di tumore pediatrico che si sono ridotte del 33% nel 2020. Già prima della pandemia , il numero dei consultori familiari si era andato assottigliando. Tra il 2014 e il 2020 c’è stato un calo di oltre il 6% del numero di centri attivi e nel biennio 2018-19 la media di utenti per singola struttura era di 32.325 persone, ben al di sopra dei 20.000 stabiliti dalla legge 34/1996, e con un’ampia disparità territoriale (Lazio, Veneto e Campania hanno in media bacini di utenza di oltre 40mila persone per ciascun consultorio).