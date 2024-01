Infermieri cercasi, 60mila in meno per la sanità sul territorio

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

E se all’Italia a caccia di medici servissero gli infermieri? Mentre è corsa ai test di medicina, i posti nelle facoltà infermieristiche in alcuni atenei restano addirittura vacanti. Al contrario, aumenta la carenza nelle strutture sanitarie, messe a dura prova anche solo dai picchi influenzali, e in piena rivoluzione a livello territoriale. Un paradosso.

Nell’anno accademico in corso le domande di accesso ai corsi di laurea in Infermieristica in alcuni atenei, per la prima volta, non hanno raggiunto nemmeno il numero di posti a bando. La riduzione media è stata del -10% rispetto allo scorso anno accademico: -12,6% al Nord, -15% al Centro e -5,7% al Sud. Non solo effetto Covid. Gli infermieri attivi in Italia su 455.709 iscritti (Fonte: Albo unico professioni infermieristiche) sono 343.279, di cui 275.501 dipendenti del Servizio sanitario nazionale a tempo indeterminato e 15.068 a tempo determinato. A questi si aggiungono 45.567 infermieri che svolgono attività libero professionale.

La fuga all’estero, prime destinazioni Gb e Svizzera

L’Italia, d’altra parte, continua ad impiegare meno infermieri rispetto a quasi tutti i paesi dell’Europa occidentale: secondo i dati Oecd, nel nostro Paese il numero di infermieri per ogni 1000 abitanti è di 6,2, contro una media europea di 8,2, ma sono 18 in Svizzera e Norvegia, 11 in Francia, 13 in Germania e 8,2 nel Regno Unito. Paradosso nel paradosso molti infermieri in questi paesi sono italiani: quasi 30mila lavorano nel Regno Unito, da sempre meta preferita all’estero, seguito da Svizzera e Germania. In sostanza, non ne formiamo abbastanza e quelli che escono dalle nostre università in molti casi vanno all’estero.

Loading...

Un’emorragia che non conosce tregua: nel 2023 in un anno ci sono state più di 6000 cancellazioni dall’albo secondo la Fnopi (Federazione nazionale ordini delle professioni infermieristiche), esclusi i pensionamenti. Oltre un migliaio solo in Lombardia, quasi 500 in Piemonte, le regioni più in difficoltà. Infermieri, ma anche fisioterapisti, tecnici di laboratorio, logopedisti che non ci sono e che pure dovrebbero essere la spina dorsale della nuova medicina territoriale a fare da figura di riferimento nelle neonate case di comunità, spesso ex piccoli presidi ospedalieri. Una rivoluzione annunciata da qui al 2026, ma che parte già zoppa, proprio per il personale che non c’è.

“Il Servizio sanitario nazionale è sempre più impegnato sul fronte dell’assistenza territoriale, per dare risposta ai bisogni di una quota crescente di popolazione affetta da patologie croniche, di cui soffre circa un italiano ogni tre”, spiega Claudio Buongiorno Sottoriva, ricercatore del Cergas (Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale) SDA Bocconi. “Per risolvere il problema della carenza di personale sanitario servono soluzioni pragmatiche. Occorre ripensare i rapporti interprofessionali e bisogna investire sull’attrattività delle professioni sanitarie, quella infermieristica in particolare”, dice. Insomma, non di soli medici ha bisogno la sanità italiana.

Gli infermieri mancano soprattutto al Nord

Si stima che, solo per l’ambito assistenziale dal rapporto col paziente, al supporto alle famiglie, all’assistenza all’autocura, ci sia un deficit di circa 60-70.000 infermieri, di cui circa il 45% al Nord, il 20% al Centro e il 35% al Sud. Professionisti da formare ora. La prima a lanciare l’allarme proprio la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche: “Senza infermieri l’Italia non avrà più un Ssn degno di questo nome, ci aspetta una lunga stagione assistenziale e non saremo più in grado di garantire salute a tutti. È una prospettiva concreta, reale”, spiegano. Il motivo sempre lo stesso: una popolazione che invecchia, più cronicità, meno strutture, famiglie in difficoltà nel sostenere anziani in casa, i baby boomer che si avviano ad aumentare le fila di una sanità che stenta a sostenere i picchi, anche solo influenzali. Compiti per i quali, in molti casi, non servono medici ma infermieri, una professione che negli ultimi anni ha vissuto una profonda trasformazione. “Anche per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, le tendenze dei paesi occidentali hanno ugualmente visto uno spostamento di alcuni compiti originariamente svolti dal personale medico verso altri professionisti sanitari, sempre più formati e professionalizzati e per le aziende relativamente più economici rispetto al personale medico. Si tratta del cosiddetto skill-mix change”, spiega ancora Sottoriva.