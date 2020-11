Infineon batte le stime e St vola in Borsa ai massimi dal 2002 Il gruppo italo-francese St sale a Piazza Affari sopra quota 30 euro dopo i conti della concorrente tedesca che hanno superato le attese di Cheo Condina

Il gruppo italo-francese St sale a Piazza Affari sopra quota 30 euro dopo i conti della concorrente tedesca che hanno superato le attese

1' di lettura

Il gruppo St allunga in Borsa sopra quota 30 euro - il titolo è ai massimi dal 2002 - dopo i conti della concorrente tedesca Infineon, che hanno superato le attese. Nel dettaglio il fatturato di quest'ultima si è attestato a 2,49 miliardi (+21%), l'ebit "adjusted" a 379 milioni (+22%) e l'utile per azione adjusted a 0,2 euro. Il fatturato è risultato nella parte alta del range di guidance fornito ad agosto ed in linea con le attese di consenso ed ha beneficiato del pieno consolidamento di Cypress (deal chiuso ad aprile), sottolinea Equita, le cui stime sono state battute da Infineon sia sull'Ebit sia sull'utile.

Settore high-tech ottimista sul 2021

Visto che il gruppo high-tech chiude l'esercizio a settembre ha fornito anche la guidance per tutto il 2021. Ipotizzando un tasso euro/dollaro a 1,15, il fatturato è atteso a 10,5 miliardi (in crescita del 23%) - aggiunge Equita - di cui si stima circa la metà organico ed il resto legato al consolidamento di Cypress mentre il margine Ebit adj è visto al 16,5%. «Riteniamo che a cambi correnti (euro/dollaro a 1,19) la guidance di Ebit adj sia circa il 4% sotto la stima di consenso», conclude il broker secondo cui il titolo tratta con un P/E adjusted 21-22 atteso di 28-21 rispetto alla media storica di 19 volte. Diversamente la guidance per il primo trimestre 2021 viene vista leggermente sopra il consensus. Su St Equita ha giudizio "hold" con target price a 31 euro.

Loading...

(Il Sole 24 Ore - Radiocor)