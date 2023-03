Superbonus: infissi e caldaie, cosa serve per mantenere cessione e sconto in fattura

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ordini, preventivi, firme su contratti e bonifici. Sono tutti passaggi caratteristici della procedura tipo che porta all’installazione di prodotti in edilizia libera, come infissi e caldaie, ma anche tende da sole e pompe di calore. Nessuno di questi, però, consente di mantenere la cessione dei crediti e lo sconto in fattura, anche se arrivato entro la fatidica scadenza del 16 marzo; fa fede soltanto l’inizio dei lavori. A spiegarlo, con un riepilogo molto chiaro, è stata FederlegnoArredo, nel corso delle audizioni sulla legge di conversione del decreto blocca crediti (Dl n. 11/2023) in discussione alla Camera.

Tra l’altro, oggi in edicola con il Sole 24 Ore a 1 euro più il prezzo del quotidiano, c’è la guida «Bonus Casa» con tutte le novità legislative dopo il varo del decreto blocca cessioni.

Loading...

Il periodo transitorio

La questione nasce dal fatto che il decreto ha previsto il blocco totale della cessione dei crediti e dello sconto in fattura a partire dal 17 febbraio. Ha, però, anche dato la possibilità ai contribuenti di salvarsi, continuando ad applicare le vecchie regole in alcuni casi. Per tutti i lavori in edilizia libera (come l’installazione di infissi e caldaie, ma anche di tende da sole e pompe di calore) si guarda al momento di avvio dei lavori, che dovrà essere arrivato entro il 16 febbraio.

L’avvio dei lavori

Concretamente, cosa si intende per avvio dei lavori? FederlegnoArredo, nel corso della sua audizione, ha riepilogato le fasi caratteristiche della procedura che porta a installare i suoi prodotti (infissi e tende). È possibile analizzarle, perché danno un riferimento interessante per tutti gli interventi di edilizia libera.

I diversi step

Si parte con la firma del contratto, dell’ordine o del preventivo che individua l’intervento che dovrà essere realizzato e che prevede, al suo interno, il pagamento in parte attraverso lo sconto in fattura. Segue una fase di raccolta della documentazione del cliente, utile a verificare i presupposti per l’applicazione dello sconto in fattura: ad esempio, la visura catastale dell’immobile sul quale si interviene.