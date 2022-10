L’inflazione vola a +11,9% su base annua: aumento del 12,7% per il carrello della spesa, record dal 1983

Più nel dettaglio. Abitazione, acqua, elettricità, combustibili registrano +58,8%. Cibo e bevande analcoliche +13,5%. Trasporti +8,0%. Servizi ricettivi e di ristorazione +7,5%. Mobili, articoli e servizi per la casa +7,1%. Altri beni e servizi +3,1%. Abbigliamento e calzature +3,0%. Alcolici e tabacchi +2,3%. Ricreazione, spettacoli e cultura +1,7%. Istruzione +1,0%. Servizi sanitari e spese per la salute +0,8%. Comunicazioni -2,5%.

L’erosione dei risparmi familiari

L’inflazione sta riducendo i risparmi cumulati, perché per mantenere i consumi molti italiani hanno fatto ricorso alle proprie riserve o a prestiti. Quindi si riducono le famiglie in grado di far fronte con mezzi propri a situazioni di difficoltà: il 39% (era il 42% nel 2021) potrebbe affrontare con serenità una spesa imprevista pari a 10.000 euro, il 75% (era il 79% nel 2021) una di 1.000.

È quanto emerge dall’indagine “Gli italiani e il risparmio”, realizzata da Acri con Ipsos in occasione della 98esima Giornata Mondiale del Risparmio. La capacità di risparmio è quindi una fonte di tranquillità rispetto all’attuale situazione economia e rimane, come in passato, una priorità: più di un terzo (37%), si legge nell’indagine, non vive tranquillo se non mette da parte qualche risparmio, che preferisce tenere liquido, facendo giocare agli investimenti un ruolo di secondo piano, a fronte di un ridimensionamento di chi affronta il risparmio senza troppe rinunce (49% contro 53% nel 2021). Questo desiderio di cercare nel risparmio una fonte di rassicurazione si scontrerà con l’effettiva capacità di assolvere a questo compito nei prossimi 12 mesi: considerato l’aumento del costo della vita e l’adozione di strategie di contenimento dei costi, più di un terzo degli italiani (35%) risparmierà meno (solo 11% in misura maggiore), cambiando gli equilibri registrati fino allo scorso anno durante il quale i due estremi (risparmierò di più rispetto a lo farò di meno) erano pressoché allineati (26% di meno, 22% di più).

Si ha, indica quindi l’indagine Acri-Ipsos, un marcato calo delle famiglie in risalita o con un trend positivo di risparmio (23% contro 35%) e raddoppiano le famiglie che stanno affrontando o che affronteranno una crisi grave o moderata nella capacità di accumulo (35% contro 18%). Le famiglie che lo scorso anno erano in una posizione intermedia, “in galleggiamento”, stanno scivolando verso una situazione di difficoltà o di rischio.