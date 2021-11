Inflazione al 3%: mai così alta dal 2012. Energia e alimentare guidano i rincari

Ascolta la versione audio dell'articolo

I prezzi al consumo in Italia aumentano per il quarto mese consecutivo in ottobre. L’Istat nella stima definitiva indica un aumento per l’indice Nic dello 0,7% mensile e del 3% annuale (+2,9% la prima stima).

Una crescita di tale ampiezza, commenta l’istituto di statistica, non si registrava dal settembre del 2012 (+3,2%). L'ulteriore accelerazione, su base tendenziale, dell'inflazione è in larga parte dovuta ai prezzi degli energetici (da +20,2% di settembre a +24,9%) sia a quelli della componente regolamentata (da +34,3% a +42,3%) sia ai prezzi di quella non regolamentata (da +13,3% a +15,0%).

Accelerano rispetto al mese di settembre, ma in misura minore, anche i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,0% a +2,4%). L'“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale da +1,0% a +1,1%, mentre quella al netto dei soli beni energetici rimane stabile a +1,1 per cento.

Energia decisiva

L’Istat aggiunge nel commento che i beni energetici continuano a essere protagonisti, contribuendo per più di due punti percentuali all'inflazione e spiegando buona parte dell'accelerazione rispetto a settembre. Su base mensile, infatti, nel dettaglio. l’incremento è dovuto prevalentemente alla crescita degli energetici regolamentati (+17%) e solo in misura minore a quella degli energetici non regolamentati (+1%) e degli alimentari non lavorati (+0,7%).

Diminuiscono, invece, per ragioni ascrivibili per lo più a fattori stagionali, i prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-0,7%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,3%). L'inflazione acquisita per il 2021 è pari a +1,8% per l'indice generale e a +0,8% per la componente di fondo.