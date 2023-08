Inflazione agosto: +0,4% mensile, frena a +5,5% tendenziale. Eurozona stabile a +5,3%

3' di lettura

Prosegue ad agosto la fase di rallentamento dell'inflazione. Secondo le stime preliminari, ad agosto, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile e del 5,5% su base annua, da +5,9% del mese precedente. “La decelerazione su base annua dei prezzi al consumo, ancora fortemente influenzata dalla dinamica dei Beni energetici, riflette anche l'evoluzione favorevole dei prezzi di alcune tipologie di servizi (ricreativi, culturali e per la cura della persona e di trasporto) e il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei beni alimentari, la cui crescita in ragione d'anno rimane, tuttavia, su valori relativamente alti (+9,8%)”, afferma l’Istat secondo cui resta “elevato, sebbene in decelerazione, il ritmo di crescita dei prezzi del ’carrello della spesa’, che ad agosto si attesta a +9,6%”. Decelera anche l’inflazione di fondo (+4,8% da +5,2% a luglio).

La decelerazione del tasso di inflazione, spiega l’Istat, si deve prevalentemente al rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +7,0% a +5,7%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +6,6% a +5,9%), degli Alimentari non lavorati (da +10,4% a +9,2%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +1,2%), dei Beni durevoli (da +5,4% a +4,6%) e, in misura minore, degli Alimentari lavorati (da +10,5% a +10,1%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati da una moderata accelerazione dei prezzi dei Servizi relativi all'abitazione (da +3,6% a +4,0%) e dall'attenuarsi della flessione degli Energetici regolamentati (da -30,3% a -29,0%). Secondo l’Istat si affievolisce la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +7% a +6,4%) e quella dei servizi (da +4,1% a +3,6%), riducendo il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -2,8 punti percentuali, dai -2,9 di luglio. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano un ulteriore rallentamento in termini tendenziali (da +10,2% a +9,6%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto subiscono un'accelerazione (da +5,5% a +7,0%). L'aumento congiunturale dell'indice generale si deve principalmente all'aumento dei prezzi degli Energetici sia regolamentati (+2,0%) sia non regolamentati (+1,7%), dei Servizi relativi ai trasporti (+1,2%), degli Alimentari lavorati (+0,8%), dei Beni durevoli e dei Servizi relativi all'abitazione (+0,4% entrambi); tali effetti sono stati solo in parte compensati dall'attenuazione dei prezzi degli Alimentari non lavorati (-0,5%).

Loading...

L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,7% per l'indice generale e a +5,2% per la componente di fondo, conclude l’Istat.

Eurozona, inflazione stabile

L'inflazione annua dell'area euro dovrebbe attestarsi al 5,3% nell'agosto 2023, stabile rispetto a luglio, secondo una stima flash dell'Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Considerando le principali componenti dell’inflazione dell’area euro, si prevede che alimentari, alcol e tabacco registreranno il tasso annuo più elevato in agosto (9,8%, rispetto al 10,8% di luglio), seguiti dai servizi (5,5%, rispetto al 5,6% di luglio), beni industriali non energetici (4,8%, contro 5,0% di luglio) mentre continua il calo dei prezzi energetici (-3,3%, contro -6,1% di luglio).

Crescono i prezzi in Francia

L’indice dei prezzi al consumo (Cpi) è cresciuto del 4,8% ad agosto in Francia, in aumento rispetto al 4,3% di luglio, secondo la stima provvisoria effettuata a fine mese dall’Istituto di statistica Insee. L’aumento dell'inflazione, viene spiegato, deriva da un rimbalzo dei prezzi dell'energia. I prezzi degli alimentari invece sono destinati a rallentare i prezzi degli alimentari (per il quinto mese consecutivo) e, in misura minore, anche quelli dei beni manufatti e dei servizi. Su base mensile, il dato è cresciuto dell'1% ad agosto, dopo il +0,1% di luglio.