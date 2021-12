Inflazione, allarme rincari nel 2022: si parte da affitti, rateazione e imposte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo prezzi. La fiammata dell’inflazione innesca anche una serie di effetti legali e contrattuali. Il 15 dicembre il ministero dell’Economia ha reso il noto saggio d’interesse legale valido dal 1° gennaio 2022, che salirà dall’attuale 0,01% (minimo storico) all’1,25 per cento. Il 21 dicembre l’Istat ha invece pubblicato in Gazzetta Ufficiale la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) relativa a novembre: +3,6% rispetto allo stesso mese del 2020 (da non confondere con il +3,7% dell’indice Istat “generale” Nic).

Le implicazioni



Che cosa implicano queste nuove percentuali? Il tasso d’interesse legale è calcolato dal ministero sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato non superiori a 12 mesi e del tasso d’inflazione annuo. E si riflette su moltissimi istituti.

Tra le situazioni più comuni c’è senz’altro il calcolo del ravvedimento operoso per chi paga in ritardo imposte e altri tributi. Oltre alle sanzioni (più o meno scontate in base al momento di versamento) bisogna infatti pagare gli interessi secondo il tasso legale applicabile ai diversi periodi: detto diversamente, per i giorni di ritardo che cadono nel 2021 gli interessi saranno ancora calcolati al tasso irrisorio dello 0,01%; per quelli che cadono nel 2022, il conto sarà più salato perché si applicherà l’1,25 per cento. Ad esempio, su un importo di 5mila euro, con un ritardo di 90 giorni, gli interessi passano da 12 centesimi a 15,41 euro.

La stessa regola vale anche in occasione del pagamento ritardato dei contributi assistenziali e previdenziali, oltre che per la registrazione tardiva dei contratti di locazione. Proprio per tenere conto del nuovo tasso legale – tra l’altro – la scorsa settimana le Entrate hanno adeguato i software di compilazione e controllo del modello RLI.

Sempre in tema di locazioni, il tasso legale determina gli interessi che maturano sul deposito cauzionale. La legge sull’equo canone (la 392/1978) prevede infatti che all’inquilino siano versati «alla fine di ogni anno» gli interessi legali sulla cauzione: è una norma quasi sempre dimenticata nella prassi, che però non è mai stata cancellata.