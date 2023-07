Inflazione alta e Borsa cara, faro su Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sferzata sui tassi e recessione: un binomio che spesso è andato d’accordo nel passato, anche se non sempre. Quando prendiamo gli ultimi 10 episodi in ordine di tempo, dal 1974 a oggi, in cui la Federal Reserve ha concluso un ciclo rialzista l’economia Usa non è scivolata in recessione soltanto nel 1984 e ancora nel 1985; due volte, nel 1974 e nel marzo del 1980 lo era già al momento dell’ultima stretta da parte di Washington, mentre nel resto dei casi la frenata economica si è fatta attendere da ...