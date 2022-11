Inflazione, Bruxelles rivede al rialzo le previsioni: prezzi in aumento dell’8,5% nel 2022

È da segnalare che, sempre secondo la Commissione europea, la Germania sarà l'unico grande paese che nel 2023 nel suo insieme registrerà una contrazione dell'economia, dello 0,6%.

«Nella Repubblica Federale – analizza l’esecutivo comunitario nel suo rapporto – l’impennata dei costi energetici è un freno importante alla crescita del reddito e della produzione. Insieme a prestiti più costosi, è probabile che ciò influisca sugli investimenti».

Focus sull’Italia

Quanto all'Italia, i dati europei riflettono quelli del governo italiano. Bruxelles si aspetta una crescita del 3,8% nel 2022 e dello 0,3% nel 2023 (il Tesoro punta al 3,7 e allo 0,3%). Sul versante dei conti pubblici, l'esecutivo comunitario prevede un deficit del 5,1 e del 3,6% rispettivamente (invece Roma stima a livello programmatico un deficit del 5,6 e del 4,5%). Sul fronte del debito, le previsioni europee sono di 144,6 e 143,6% nel 2023-2024 (l'Italia prevede sempre a livello programmatico 145,7 e 144,6%).

Le previsioni europee sono a legislazione vigente, poiché manca ancora la Finanziaria italiana per l'anno prossimo. A questo proposito, durante una conferenza stampa, il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni ha spiegato: «Difficile anticipare adesso qualsiasi commento. Abbiamo avuto interlocuzioni, direi positive, con le nuove autorità. Ma aspettiamo di vedere proposte, numeri e il piano di bilancio».



Un giudizio comunitario sulla prossima Finanziaria è atteso in dicembre.«Le prospettive economiche rimangono circondate da un eccezionale grado di incertezza - ha riassunto Bruxelles - poiché da un lato continua la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e dall'altro perdura il rischio di nuove perturbazioni economiche. La minaccia più evidente proviene dagli sviluppi negativi sul mercato del gas (…) Inoltre, l'Unione europea è sempre direttamente e indirettamente esposta a ulteriori shock sui mercati di altre materie prime per via delle tensioni geopolitiche».

Le prospettive economiche dipendono anche dalle scelte di politica economica, ha voluto sottolineare il commissario Gentiloni: «Se saremo in grado di dimostrare, sulla base dell’esperienza della pandemia, che siamo in grado di avere una strategia politica comune, ciò avrà effetti di fiducia sui mercati e sugli investitori e potrebbe migliorare le prospettive». Lo sguardo corre a eventuali nuovi programmi di debito comune e alla riforma del Patto di Stabilità. Tra i Ventisette in discussione sono ambedue le iniziative.