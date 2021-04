Inflazione, la Cina ora vuole raffreddare le materie prime

2' di lettura

Negli Stati Uniti l’inflazione per ora non preoccupa le autorità monetarie. Ma in Cina il Governo è in allarme e ha anticipato misure di contrasto all’eccessivo rincaro delle materie prime, indicato come causa principale delle tensioni sui prezzi.

La divergenza di posizioni tra le due maggiori potenze economiche mondiali è una novità tutt’altro che trascurabile. E non è passata inosservata tra gli investitori, in particolare quelli che operano sui mercati più esposti all’influenza cinese, come quello...