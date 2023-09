Inflazione, così il prezzo del latte nel carrello è aumentato di tre volte

Gli allevatori, dunque, rispondono solo della prima tranche, che secondo i dati del primo semestre 2023 ammonta in media a 56,5 centesimi al litro. Come si compone, il prezzo del latte che esce dalla stalla? «La voce più pesante dei costi - spiega Guarneri - è quella per i mangimi, che vale 23 centesimi per ogni litro di latte. Poi ci sono 3,7 centesimi di costi energetici, 2,9 centesimi di fertilizzanti e 4,7 centesimi di spese veterinarie. Gli ultimi 22 centesimi riuniscono varie voci, tra costi di manodopera, di affitto, di ammortamento dei macchinari e di oneri finanziari, compresa anche la remunerazione del capitale, cioè il guadagno dell’allevatore».

Nell’ultimo anno, ciascuna di queste voci ha avuto un andamento differente: «Il costo dei mangimi, per esempio, è diminuito del 6% - dice Guarneri - e quello dell’energia, anche se incide poco, è sceso del 21%. La voce dei costi gestionali, invece, è aumentata del 10%, ma non certo per colpa delle remunerazioni degli allevatori: a crescere sono stati soprattutto gli affitti dei terreni e gli interessi sul capitale».

Il risultato finale è che in un anno, cioè tra il primo semestre del 2022 e il primo semestre del 2023, il prezzo medio del latte in uscita dalla stalla è passato da 55,5 a 56,5 centesimi. In pratica, solo un centesimo di più. Un aumento dell’1,7%, mentre il prezzo di un litro di latte finito è cresciuto, soltanto ad agosto, tra il 10 e il 15%.

