Inflazione e diete proteiche: acquisti di uova in forte aumento (e prezzi record)

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Gli italiani riscoprono le uova. Già durante la pandemia avevano conquistato un ruolo da protagonista nelle preparazioni casalinghe di torte e altre ricette fatte in casa, anche se erano state svantaggiate dalla scarsa possibilità di “stoccaggio” (erano i tempi delle spese abbondanti e poco frequenti, sostituite oggi da quelle ravvicinate e che si limitano al “quanto basta”). Ora, in tempi di inflazione, a decretare il successo della versatilità delle uova è la diffusione delle diete proteiche, combinata al basso costo in termini assoluti (anche se i prezzi sono aumentati più della media degli alimentari).

Lo sprint dei consumi

Nei primi nove mesi del 2023 gli acquisti di uova sono infatti cresciuti del 3,5% in quantità e di quasi un quinto in termini di euro spesi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (per la precisione +19,8% nelle vendite nella grande distribuzione secondo dati Ismea/ Nielsen).

Un aumento di valore che si va a sommare a quello del 12,6% che si era già registrato tra il 2021 e il 2022. Allora oltre al rialzo dei costi energetici e dei mangimi era stata una forte ondata di influenza aviaria ad abbattere le quantità sul mercato e di conseguenza a sostenere le quotazioni. Rimane il fatto che il consumo di uova non si ferma davanti all’aumento dei prezzi, che per la varietà più venduta (quelle da allevamento a terra) sono cresciuti del 15 per cento.

Loading...

Un dato che assume rilevanza soprattutto se confrontato con il calo delle quantità acquistate riscontrato nello stesso periodo da latte e derivati (-3,2%), salumi (-4%) e pesce (-1,9%). Tra i proteici il segno più è stato registrato solo da carni (+1,7%) e legumi (+1,4%). Le uova sono quindi al primo posto per crescita.

A completare il quadro la composizione del “paniere delle proteine”: per quasi due terzi è composto da latte e formaggi, per circa un quarto da carni e salumi, il pesce vale il 9%, mentre le uova, come i legumi, coprono un fetta del 4%; ma certo hanno un “peso specifico” più importante se si guarda al valore nutritivo rispetto al peso.

I produttori: ritorno ai ricavi

È insomma un momento positivo per i produttori di uova, e per i prossimi mesi si prevede una fase di stabilizzazione di un mercato che supera ormai di molto i 2 miliardi di euro (compresa la parte destinata alla produzione industriale che vale circa la metà della torta). Secondo l’ultimo report di Ismea sul settore uscito nelle scorse settimane, nel 2023 «sul piano produttivo per l’Italia le attese sono di un +0,6% su base annua che segna un graduale ritorno ai livelli pre-influenza aviaria, dopo la flessione del 2022 (-0,6% vs 2021)». Da Ismea notano inoltre come «il mercato si presenta con un buon livello della domanda interna e una robusta ripresa della domanda industriale»; di conseguenza si prevede «un consolidamento dei prezzi sugli attuali livelli».