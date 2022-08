Inflazione e figurine: completare l’album Qatar 2022 costa oltre 1000 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’inflazione non risparmia nemmeno le figurine. In vista del mondiale di calcio in Qatar, il gruppo italiano Panini ha aumentato i costi dei pacchetti da cinque «stickers» del 12,5% nel Regno Unito.

Il rialzo spinge i costi necessari per il completamento di un album, formato da 670 figurine, fino e oltre l’equivalente di 1000 euro, con il rischio di spingersi anche più su in base al totale di “pezzi” comprati. Lo scrive l’agenzia Bloomberg, ricostruendo l’impatto dell’incremento dei prezzi anche sull’hobby amato dagli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Vuoi finire l’album? Servono 150 dollari in più

Panini, prosegue Bloomberg, ha lanciato il suo primo album per la coppa del mondo in occasione delle competizione in Messico del 1970, quella rimasta nella storia per la semifinale Italia-Germania. Nel 2018, l’anno dell’ultima edizione dei mondiali, l’azienda ha centrato l’equivalente di 1 miliardi di dollari in vendite: secondo un calcolo dell’università di Cardiff, in quel periodo servivano 4.832 figurine per completare l’album, un investimento pari già allora a circa 900 dollari Usa.

Quattro anni dopo, un appassionato americano potrebbe trovarsi a spendere 1.160 dollari per terminare la collezione, un rialzo di oltre 150 dollari da un’edizione all’altra. Può andare anche peggio in Brasile, dove alcune stime proiettano il costo complessivo dell’album a 3.865 real: in proporzione, 1,5 volte il reddito mensile medio nel paese sudamericano.

Gli exploit di costi dipendono, poi, anche dai singoli pezzi. Panini ha lanciato una serie di 20 figurine più rare della media, dedicate ad altrettante stelle del mondiale in Qatar. Su piattaforme come eBay, la sticker del campione argentino Lionel Messi viene venduta anche a 490 euro. Quelle rappresentanti il brasiliano Neymar Jr. e o il portoghese Cristiano Ronaldo non scendono sotto i 400 dollari. Non è comunque la prima volta, evidenzia Bloomberg, che la Panini accresce i suoi prezzi di vendita. Fra i mondiali del 2014 e quelli del 2018, i costi dei pacchetti sono aumentati del 60% nel Regno Unito e del 100% in Brasile.