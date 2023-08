Inflazione, a luglio rallenta ancora: limata al ribasso a +5,9%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Frena ancora l’inflazione in Italia che a luglio si attesta al +5,9% rispetto al +6,4% di giugno. Dato migliore della stima preliminare al 6%. Lo comunica l’Istat. Rallenta inoltre l’inflazione di fondo, che a luglio si attesta al +5,2%. In attenuazione, per il quinto mese consecutivo, risulta infine la dinamica tendenziale del “carrello della spesa”, scesa a luglio al +10,2%. Ma la Bce torna a lanciare un warning con il suo bollettino economico in cui dice che «le prospettive su Pil e inflazione restano incerte».

Frenano i prezzi degli alimentari ma il carrello della pesa resta al +10,2%

Prosegue dunque a luglio la fase di rallentamento dell'inflazione, scesa al di sotto della soglia del 6% (+5,9%), in un quadro di stabilità dei prezzi sul piano congiunturale. La dinamica dell'inflazione, ancora fortemente influenzata dall'evoluzione dei prezzi dei beni energetici, riflette anche il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei prodotti alimentari lavorati (che tuttavia restano su ritmi di crescita relativamente sostenuti) e dei servizi. Rallenta, inoltre, l'inflazione di fondo, che a luglio si attesta al +5,2%. In attenuazione, per il quinto mese consecutivo, risulta infine la dinamica tendenziale del “carrello della spesa”, scesa a luglio al +10,2%. Lo rileva l’Istat a commento dei dati definitivi dell’inflazione di luglio.

Quali sono i prezzi che scendono

La decelerazione del tasso di inflazione, spiega Istat, si deve in primo luogo al rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +4,7% a +2,4%), dei beni energetici non regolamentati (da +8,4% a +7,0%), degli alimentari lavorati (da +11,5% a +10,5%). In misura minore ha influito sul dato complessivo il rallentamento dei prezzi di altri beni (da +4,8% a +4,5%) e dell'ampliamento della flessione su base annua degli energetici regolamentati (da -29,0% a -30,3%).

Aumantano i prezzi degli alimentari non lavorati

Questi effetti sono stati solo in parte compensati dalle tensioni al rialzo dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +9,4% a +10,4%) e di quelli dei servizi relativi all'abitazione (da +3,5% a +3,6%).L'“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, segna un nuovo rallentamento al 5,2% (da 5,6%) mentre quella al netto dei soli beni energetici passa da 5,8% a 5,5%. L'inflazione acquisita per il 2023 rimane stabile a +5,6% per l'indice generale e si attesta a +5,1% per la componente di fondo.

Bce: le prospettive su Pil e inflazione restano incerte

Per la Bce tuttavia e prospettive per la crescita economica e l’inflazione restano “estremamente incerte”. Sulla crescita pesano la guerra e i possibili effetti della stretta monetaria più forti delle attese. Sull’inflazione gravano invece possibili nuove pressioni verso l’alto sui costi dei beni energetici e alimentari, legate anche al ritiro unilaterale della Russia dall’accordo sul grano, e le condizioni metereologiche avverse, alla luce dell’evoluzione della crisi climatica, che potrebbero far salire i prezzi dei beni alimentari più del previsto.